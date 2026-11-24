

Çalışmanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Bilge, "Babam da kalaycı olduğu için ta çocuk yaştan beri bu mesleği yapıyorum. Allah'a şükürler olsun, hâlâ çalışıyorum. 70 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Çırak hiç yok, yetişmiyor. Bir işi sevmiyorsan bırakıp gideceksin. Ben işimi çok severek yapıyorum. Çalışmak gibi güzel bir şey de yok. Bu meslek bitiyor. 60 yaşında bir arkadaşım var, ona öğretiyorum. O da nereye kadar götürür bilmiyorum" dedi.

Selahattin Tekin ise bakır kapların sağlık ve lezzet açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Dedemden kalan tepsileri kalay yaptırmaya geldim. Eskileri kullanıyorum. Sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşündüğüm için kalay yaptırıyorum" dedi.



