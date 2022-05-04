Baklavanın yanında neden ayran içmelisiniz? İkisini bir tüketmenin etkisine çok şaşıracaksınız

Eskilerden günümüze kadar uzanan baklava ve ayran içme geleneği aslında oldukça sağlıklı etkileriyle herkesin uygulaması gereken bir yöntem. İşte tüm bilinmeyen yönleriyle bu geleneğin yararları…
BAKLAVANIN YANINDA AYRAN İÇMENİN FAYDALARI
Baklava yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker içeren bir besindir. Bu nedenle hızlı ve kolay kilo almanıza neden olur. Ancak yanında protein tüketerek baklavanın bu negatif etkilerini bir miktar azaltmak mümkündür.
Bayramda tatlı yemek istiyor ancak kilo almaktan korkuyorsanız, baklava ve ayran ikilisi tam size göre. Tatlının yanında alınan protein, vücuda giren şekerin daha yavaş karışmasını sağladığı gibi yağa dönüşmesinin de önüne geçecektir.
Yüksek şeker içeren baklava, dişlerin de kolay çürümesine neden olur. Çiğneme esnasında dişe yapışan şekerler diş çürüklerinin önünü açarak ağız sağlığını da olumsuz etkiler. Ancak baklava tüketiminin ardından ayran içmek, ağızda kalan şekerli yapının da temizlenmesini sağlayarak dişlerin zarar görmesini engeller.
Baklavanın yanında ayran içmenin bir diğer yararı ise mideyedir. Şerbetli tatlılar yapıları nedeniyle ağır olur ve mideyi de normalden fazla yorar. Özellikle tutulan 30 günlük orucun ardından farkında olmadan fazla tüketilen baklava, midede ve sindirimde rahatsızlıklara neden olabilir. Bu noktada zengin bir prebiyotik kaynağı olan ayran, sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve mide ağrısının da önüne geçer.
NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Ayran ne kadar sağlıklı bir içecek olsa da baklavanın yarattığı yüksek şekeri bir noktaya kadar dengeleyebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca tatlı tüketimini sınırlandırmak gerekir. Ayranın günde 2 bardak içilmesi uzmanlar tarafından önerilen ve sağlıklı olduğu söylenen bir alışkanlık iken baklava tüketiminde bu miktar günlük 1 porsiyon ile sınırlandırılmalıdır.
Özellikle şeker hastalarının bayram süresi boyunca tatlı tüketimine özen gösterip, mümkün olduğunca şerbetli tatlılardan kaçınılmaları önerilir.