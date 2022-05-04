Baklavanın yanında neden ayran içmelisiniz? İkisini bir tüketmenin etkisine çok şaşıracaksınız

Eskilerden günümüze kadar uzanan baklava ve ayran içme geleneği aslında oldukça sağlıklı etkileriyle herkesin uygulaması gereken bir yöntem. İşte tüm bilinmeyen yönleriyle bu geleneğin yararları…

BAKLAVANIN YANINDA AYRAN İÇMENİN FAYDALARI

Baklava yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker içeren bir besindir. Bu nedenle hızlı ve kolay kilo almanıza neden olur. Ancak yanında protein tüketerek baklavanın bu negatif etkilerini bir miktar azaltmak mümkündür.

Bayramda tatlı yemek istiyor ancak kilo almaktan korkuyorsanız, baklava ve ayran ikilisi tam size göre. Tatlının yanında alınan protein, vücuda giren şekerin daha yavaş karışmasını sağladığı gibi yağa dönüşmesinin de önüne geçecektir.