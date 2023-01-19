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Bakliyatların içindeki güvelerin kökünü kurutan yöntem! Suyun içerisine 1 ölçek atarsanız...

Buğday, kumaş ve bakliyatlar arasından çıkan güveler, halk arasında sıkça karşılaşılan durumlardan biri oluyor. Güve, havasız, kapalı ve karanlık ortamları oldukça sever. Özellikle güvelerin gelişimi için nemli ortamlar fazlasıyla uygundur. Peki güvelerin oluşumunu engelleyecek yöntemleri biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:44
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Bakliyatların içindeki güvelerin kökünü kurutan yöntem! Suyun içerisine 1 ölçek atarsanız...

Güveler, açıkta kalan besinlerde, tahta aralarında ve tahıllarda sıkça görülebilir. Özellikle açıkta kalan gıdalar güvelerin oluşumu için uygun bir ortam sağlar. Eğer bu güvelerden kurtulmak istiyorsanız, sizin için araştırdığımız bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Öyleyse gelin bu formüllerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

GÜVELER EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜR?

Güveler, nemli ortanları oldukça seven canlılardan oluyor. Özellikle kürklü eşyalar arasında ve bakliyatların içerisinde oluşurlar. Bu yüzden kıyafetleri nemli ortamlardan mutlaka uzak tutun. Aksi halde güvelerin oluşumu için oldukça uygun bir ortam olacaktır.


GÜVELER NASIL TEMİZLENİR?

  • Evinizin her tarafı güveler ile dolduysa işe ilk olarak sirkeli su ile başlayın.
  • Mutfak ve kıyafet dolaplarındaki tüm eşyaları çıkarın. Sonra 1 ölçü sirke ile suyu karıştırın. Daha sonra dolapların içerisini sirkeli su ile güzel bir şekilde temizleyin.
  • Dolabınızdaki giysileri çamaşır makinesine atarak iyice temizlenmesini sağlayın. Ardından tabak ve bardakları bulaşık makinesinde yıkayın.

  • En sık yapılan hatalardan biri ise dolapları sildikten sonra kurulamamak oluyor. Dolaplarınızı temizledikten sonra mutlaka kurulama işlemi yapın. Böylece güve oluşumunu da engellemiş olacaksınız.
  • Sildiğiniz dolapları mutlaka havalandırın.
  • Dolaplar kuruduktan sonra, yerleri mutlaka silip süpürün. Bunun sonucunda yerdeki güveleri de temizlemiş olacaksınız.

  • Bakliyatları bulunduğu kaptan alıp başka kaba aktarın. Bakliyat kaplarını güzelce yıkayın. Özellikle tahıl ve bakliyatlarınız bir poşetin içindeyse, cam kavanozlara aktarın.
  • Bakliyatlarınızın olduğu kavanozun içerisine, defne yaprağı koyun. Güveler bu kokudan hoşlanmadığı için oluşumunu engellemiş olacaksınız.
  • Defne yaprağını çay ve kahve kavanozlarına asla koymayın. Yoksa çay ve kahvenin tadı değişebilir. Bunun yerine küp şeker koyabilirsiniz. Küp şeker nem oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Fakat kavanozdaki şekeri 2 haftada bir değiştirmeyi ihmal etmeyin!


GÜVE OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR?

  • Giysilerinizi bir iki defadan fazla giymeyin.
  • Kışlık ve yazlık kıyafetlerinizi kaldırırken, havanın girmediği yerlerde muhafaza edin. Bir bavulun içerisine koyarak bu işlemi yapabilirsiniz.
  • Mobilyaların altlarını, mutfak çekmecelerini ve gardıropları haftada bir kez mutlaka temizleyin. Ardından sirkeli bir bez yardımıyla güzelce silin.

  • Çay ağacı yağı ile güve oluşumunu en aza indirebilirsiniz. Bu yüzden dolapların içine çay ağacı yağı sürün.
  • Keselerin içine lavanta, kekik ve nane ile doldurun. Sonra ağızlarını sıkı bir şekilde kapatın. Ardından bu keseleri giysilerinizin arasına yerleştirin. Güveler bu kokulardan hoşlanmadığı için bu sorunu ortadan kaldırmış olacaksınız.
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