Bal arılarının hiç bilmediğiniz faydaları! Yarım kilo bal üretebilmek için...

Ekosistemin olmazsa olmazları olan arılar; bitki, hayvan ve insan yaşamının sürekliliği için oldukça önemli hayvanlardır. Doğada zararlı parazitlerle savaşan ve en faydalı gıdalardan biri olan balın üretimini sağlıyorlar. Peki bir arı yarım kilogram balı üretmek için kaç çiçek geziyor hiç merak etmiş miydiniz?

AA Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:00 PAYLAŞ ABONE OL

Doğadaki yerleri bizler için oldukça öneme sahip olan arılar, yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçek geziyorlar. Peki arıların bu süreçte yalnızca bal üretmediğini biliyor muydunuz? İşte detaylar... Arıların ürettiği ürünlerin kullanıldığı alternatif tedavi yöntemi olan apiterapi, insan ve hayvan sağlığını desteklemek için kullanılıyor Son yıllarda dünya genelinde arı popülasyonunda ciddi bir düşüş yaşandığına dair endişeler artarken, yeni veriler Kuzey Amerika ve Avrupa'da arı kolonilerinin azaldığını ancak Asya ülkelerinde arı popülasyonunun arttığını gösteriyor Yarım kilo bal üretmek için yaklaşık 2 milyon çiçek gezen bal arıları, yalnızca arı sütü, propolis ve balmumu üretmekle kalmıyor, ekosistemin sürekliliğine ve tarım ürünlerinin yüzde 75'inden fazlasının üretimine katkı sağlıyor. Bir arı, hayatı boyunca ortalama bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretiyor ve yarım kilogram bal için bir grup bal arısının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekiyor. Nektar kesesi, başlarının yanında iki bitişik gözü ve başlarının üstünde üç tekil gözü bulunan bal arıları, 170 koku alıcısı sayesinde çiçeklerden bal üretiyor ve kendine has kokuları olan kolonilerini bulabiliyor.

Bulduğu besin kaynağının konumunu yaptığı özel bir dans ile diğer arılara anlatan bal arılardan duyulan "vız" sesi ise aslında saniyede yaklaşık 230 defa kanat çırpmalarından kaynaklanıyor. Ancak milyonlarca çiçeği dolaşarak sadece bir kaşık balın küçük bir kısmını üretebilen bu canlılar, iklim değişikliği, çevre kirliliği, tarım ilaçları ve yaşam alanı kaybı nedeniyle yok oluyor. Arıların hem insan sağlığı hem de ekosistem için taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla, modern arıcılığın öncüsü Anton Jansa'nın doğum günü olan 20 Mayıs, 2018'den bu yana her yıl Dünya Arı Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Arı Günü'nün bu yılki temasını "Hepimizi beslemek için doğadan ilham alan arılar" olarak belirleyerek, arıların tarım ve doğadaki kritik rolüne dikkati çekti.