Kişisel değerlendirmelerde en sık başvurulan yollardan biri burçlardır. Burçlar sayesinde insanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Son zamanlarda balık burcuna sahip olan birçok kişi bu burcun hangi elemente dâhil olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için balık hangi element, balık burcu hangi element grubunda yer alıyor gibi soruların cevaplarını derledik.

Balık Hangi Element?

Astrolojide her burcun kendine has özellikleri mevcuttur. Balık burcu da birçok farklı özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu burcun insanları özellikle duygusal ve romantik yapıları ile dikkat çekmektedir. Balık burcu elementi ise su olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık adından da belli olduğu üzere suda yaşayan bir hayvan türüdür. Balık burcu insanları gerçeklikten biraz uzaktırlar. Hayal güçleri bu yüzden daha fazladır. 19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arası doğan kişiler balık burcundandır. Balık burcu insanları çok alıngan olmakla birlikte bir o kadar da yardımsever özelliğe sahiptir.

Balık Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Doğada nasıl ki dört element varsa astroloji de dört element mevcuttur. Bu elementler ateş, su, hava ve toprak olarak bilinmektedir. Birçok kişi balık hangi grup diye merak etmekte ve internet üzerinden konuyla alakalı araştırmalar yapmaktadır. Balık burcu element olarak su grubunda yer almaktadır. Balık dışında bu element grubunda yer alan diğer burçlar ise yengeç ve akrep burcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık burcunun yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Ayrıca doğal taşlar arasında ametist taşı bu burcun simgesi olarak öne çıkmaktadır.