Balık pişirirken mutfağı kokutmaya son! Bu yöntemle evinizde kokudan eser kalmayacak…

BALIKLARIN TAZE OLMASI

Bu çoğu kişinin bildiği ama çok da önem vermediği bir konudur ancak balık pişirirken tazeliğine dikkat etmek kokuyu önlemenin en etkili yollarından biridir. Nancy's Kitchen'ın sahibi Nancy Stampahar balığın tazeliğini yitirdikçe daha çok kokmaya başladığının altını çiziyor. Aynı şekilde Functional Fitness'ın kurucusu Suzanne Andrews "Balığı en taze halindeyken pişirmenizde fayda var" diyor bu nedenle balığı pişireceğiniz gün almanız öneriliyor.

Balığı pişirirken baharatlamak için soğan ve sarımsak tozu ile biraz ekmek kırıntısı kullanın. Ardından tavada biraz soğan ve sarımsak pişirin. Biraz zeytinyağı ile bir tavayı yağ kızana kadar ısıtıp balıkları tavaya koyun. Beşer dakika her iki tarafını da pişirin ve sarımsak ile soğanı ekleyin. Bu tarif hem lezzetli hem de kokusuz balık pişirmenizi sağlayacak!