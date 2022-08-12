Balık pişirirken mutfağı kokutmaya son! Bu yöntemle evinizde kokudan eser kalmayacak…

Uzman şeflerden evinizde balık kokusu yaşamadan balık pişirmenin en etkili tüyolarını sizler için bu yazıda derledik.
BALIKLARIN TAZE OLMASI
Bu çoğu kişinin bildiği ama çok da önem vermediği bir konudur ancak balık pişirirken tazeliğine dikkat etmek kokuyu önlemenin en etkili yollarından biridir. Nancy's Kitchen'ın sahibi Nancy Stampahar balığın tazeliğini yitirdikçe daha çok kokmaya başladığının altını çiziyor. Aynı şekilde Functional Fitness'ın kurucusu Suzanne Andrews "Balığı en taze halindeyken pişirmenizde fayda var" diyor bu nedenle balığı pişireceğiniz gün almanız öneriliyor.
Balığı pişirirken baharatlamak için soğan ve sarımsak tozu ile biraz ekmek kırıntısı kullanın. Ardından tavada biraz soğan ve sarımsak pişirin. Biraz zeytinyağı ile bir tavayı yağ kızana kadar ısıtıp balıkları tavaya koyun. Beşer dakika her iki tarafını da pişirin ve sarımsak ile soğanı ekleyin. Bu tarif hem lezzetli hem de kokusuz balık pişirmenizi sağlayacak!
KIZARTMAK
Şef Freida Hirsch, balıkları ocakta pişirmek yerine fırında kızartmanın da kokuyu önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.Ancak balıkların aşırı pişmemesi adına daha düşük sıcaklıklarda yavaş yavaş kızartılmasının daha etkili olacağını söylüyor. Hirsh, "Bu yöntem daha az yağlı balıkların hızlıca kurumasına neden olabileceğinden somon gibi daha yağlı ve az yağlı balıklarda en iyi sonucu verir" diyor. Yemek kitabı yazarı olan Jules Clancy ise balıkları öncesinde biraz limon ve tereyağı ekleyerek alüminyum folyo içerisinde fırında pişirmenizi öneriyor.
NARENCİYE KULLANIN
Mutfağınızda bulunan portakal veya limon kullanarak balık kokusuyla mücadele etmeniz mümkün. Hİrsh, "Balığı pişirirken kötü kokuları hızla gidermek için bir numara öğrendim" diyor, "Limon gibi narenciye meyvelerinden geniş kabuklar soyun ve ardından bu bu kabukları ikiye bölerek yağlarının açığa çıkmasını sağlayın". Bu sayede balık pişerken kötü kokular oluşmayacaktır. Ek olarak Stampahar kokuyu önlemek için taze limon dilimleri keserek pişirmeden önce balıkların üzerine sürülebileceğini söylüyor.
OTLARDAN YARDIM ALIN
Balık kokusunu önlemenin harika bir yolu da yemeklere lezzet katmak için kullandığınız otları bir su kabında kaynatmaktan geçiyor. Doğal bir koku için birkaç dal taze biberiye otunu küçük bir tencere içerisinde kaynatırsanız balık kokusunun kısa zamanda yok olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca balık pişirirken mum yakmak da kokuyu içerisine hapsederek kötü kokuların yayılmasını önleyecektir.
SİRKE MUCİZESİ
Balık pişirmeyi ne kadar sevseniz de öncesinde ve sonrasında evde oluşan koku çok can sıkıcı olabilir. Bu noktada en etkili malzemelerden biri de sirkedir. Evin içerisinde bir mumluğun içerisine az miktarda sirke koyun ve balığı sonrasında pişirin. Tüm kokunun yok olduğunu göreceksiniz.
KABARTMA TOZU İSTENMEYEN KOKULARI HAPSEDER
Bir ev temizlik platformundan James McLoughlin'e göre balığı pişirdikten sonra gece boyunca evin farklı noktalarında birkaç küçük kase kabartma tozu bırakmak kalan kokuyu içerisine hapsederek etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. "Kabartma tozu amfoteriktir, yani asit veya baz gibi maddelerle reaksiyona girebilir, bu nedenle evdeki en kötü kokuları nötralize etmeyi başarır. Sabaha kadar açıkta kalan kabartma tozu balık kokusunun dağılmasını sağlayacaktır."