Banyo temizliğinde en çok unutulan iki yer! En sık yapılan bu hata mikrop yuvasına çeviriyor…

Banyolarımızı sadece her gün kullanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda daha yüksek düzeyde hijyen gerektiren nedenlerle de kullanıyoruz. Bütün bunlar, düzenli temizliğin bir zorunluluk olduğu anlamına gelir. Gelin bu alanı ne sıklıkla temizleyeceğimize bakalım.
BANYONUZU NE SIKLIKLA TEMİZLEMELİSİNİZ?
Sue Caldwell, "Banyo , evde temiz tutulması gereken en önemli odalardan biridir ve mikroplar, küfler ve pislikler hızla birikebileceğinden, banyonuzun tüm alanlarını haftada bir kez iyice temizlemek genellikle iyi bir uygulamadır." diyor. Banyonuzu düzenli olarak temizlemezseniz, kısa süre sonra duşunuzdaki sabun ve şampuan kalıntılarını, bir zamanlar beyaz olan derzlerin siyaha döndüğünü ve çatlak ve köşelerde kiri fark edebilirsiniz.
Kirli görünmenin yanı sıra, banyonuzu düzenli olarak temizlememek sağlığınızı riske atabilir. Virüslerin banyo yüzeylerinde bir haftaya kadar hayatta kalabileceğine inanılıyor, bu nedenle yüzeyleri düzenli olarak temizlememek enfeksiyon ve hastalığa neden olabilir. Derinlemesine temizlik yapmaya karar verirseniz, genellikle atlanan iki öğe ışık düğmesi ve kapı koludur, bu yüzden bunları da iyi temizlediğinizden emin olun!
Genel bir kural olarak, banyonuzu haftada bir temizlemelisiniz ," diye hemfikir olan Mary Gagliardi, "Belirli bir banyonun ne kadar kullanıldığını göz önünde bulundurmak sorun değil, misafirler tarafından nadiren kullanılan bir tuvalet veya yarım banyo, tuvalet ve lavabo temizliği için biraz daha uzun sürebilir, ancak yine de haftalık olarak tozunu almalı ve yerleri süpürmelisiniz.
KLOZET TEMİZLİĞİ NE SIKLIKLA OLMALI?
Klozetinizi haftada bir veya iki kez iyi bir ovma ile temiz tutmak özellikle önemlidir. Çünkü tuvaletin her sifonu havaya çok sayıda küçük bakteri parçacığı gönderir, bunlar hava yollarımıza girer ve yüzeylere yerleşir, daha sonra evin etrafında bunu yayabilir. Mümkünse doğal bir ürün kullanın veya birkaç damla esansiyel yağ ile kabartma tozu, sitrik asit, beyaz sirke ve sudan oluşan kendi çözümünüzü yapın. Bu ürünler fazlasıyla etki gösterecektir. Mikropların oluşmasını önlemek için klozet sapına iki günde bir nazik ama güçlü bir temizleyici bir sprey kullanın. Kötü bakterileri yiyip bitiren ve zamanla klozetin etkisini azaltmak için koruyucu bir bariyer oluşturan sağlıklı bakterileri içeren akıllı bir formülasyon kullanın.
DUŞ ALANI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Banyo zeminlerini en az haftada bir kez temizlemenizi tavsiye ediyor. Banyo zeminleri, evdeki diğer tüm sert zeminler gibi muamele görmeli ve haftada bir kez paspaslanmalıdır. Evi sildikten sonra kalan kirli suyu tekrar kullanmayın. Aynı zamanda burada sert kimyasallar kullanmaktan kaçının, çünkü banyoda çıplak ayakla dolaşmanız iz olmasını sağlayacaktır. Mary, "Düzenli olarak süpürme ve süpürme her zaman iyi bir fikirdir, bunu kesinlikle haftada en az bir kez yapın ve ardından zemini dezenfekte edin" diyor. "Odanın ne kadar kullanıldığına bağlı olarak, bunu tuvaleti temizlemekle aynı programa koyabilirsiniz!" diye ekliyor.