Banyo temizliğinde en çok unutulan iki yer! En sık yapılan bu hata mikrop yuvasına çeviriyor…

Banyolarımızı sadece her gün kullanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda daha yüksek düzeyde hijyen gerektiren nedenlerle de kullanıyoruz. Bütün bunlar, düzenli temizliğin bir zorunluluk olduğu anlamına gelir. Gelin bu alanı ne sıklıkla temizleyeceğimize bakalım.

BANYONUZU NE SIKLIKLA TEMİZLEMELİSİNİZ?

Sue Caldwell, "Banyo , evde temiz tutulması gereken en önemli odalardan biridir ve mikroplar, küfler ve pislikler hızla birikebileceğinden, banyonuzun tüm alanlarını haftada bir kez iyice temizlemek genellikle iyi bir uygulamadır." diyor. Banyonuzu düzenli olarak temizlemezseniz, kısa süre sonra duşunuzdaki sabun ve şampuan kalıntılarını, bir zamanlar beyaz olan derzlerin siyaha döndüğünü ve çatlak ve köşelerde kiri fark edebilirsiniz.

Kirli görünmenin yanı sıra, banyonuzu düzenli olarak temizlememek sağlığınızı riske atabilir. Virüslerin banyo yüzeylerinde bir haftaya kadar hayatta kalabileceğine inanılıyor, bu nedenle yüzeyleri düzenli olarak temizlememek enfeksiyon ve hastalığa neden olabilir. Derinlemesine temizlik yapmaya karar verirseniz, genellikle atlanan iki öğe ışık düğmesi ve kapı koludur, bu yüzden bunları da iyi temizlediğinizden emin olun!

Genel bir kural olarak, banyonuzu haftada bir temizlemelisiniz ," diye hemfikir olan Mary Gagliardi, "Belirli bir banyonun ne kadar kullanıldığını göz önünde bulundurmak sorun değil, misafirler tarafından nadiren kullanılan bir tuvalet veya yarım banyo, tuvalet ve lavabo temizliği için biraz daha uzun sürebilir, ancak yine de haftalık olarak tozunu almalı ve yerleri süpürmelisiniz.