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Banyonuzu pırıl pırıl yapacak formülü açıklıyoruz! Küf ve bakterileri yok eden mucize yağ…

Banyo; evin en çok kirlenen, bakteri toplayan yerlerinden biri oluyor. Tertemiz olması için birçok yöntem deniyoruz fakat istediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Peki banyoları mis gibi okutan ve pırıl pırıl yöntem ne? İşte detayları sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 11:30
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Banyonuzu pırıl pırıl yapacak formülü açıklıyoruz! Küf ve bakterileri yok eden mucize yağ…

Banyonuzda bütün önemleri almanıza rağmen hala lekelerden kurtulamıyor musunuz? Çoğu zaman kadınların sıklıkla karşılaştığı banyodaki sarı lekeler oluyor. Bu lekelerden kurtulmak çokta kolay olmuyor. Sürekli deterjanla temizlemek, ellerinizi mahvedebilir. Bu yüzden sizler için araştırdığımız bu temizleme yöntemlerini denemeniz hayatınızı kurtaracak.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIN

Çay ağacı yağının birçok faydası vardır ama en önemlisi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu yüzden banyoda kullanmak harika bir fikirdir. Kabartma tozuna biraz çay ağacı yağı ekleyin ve lavabonuzu güzelce ovun. Yağ, küf ve bakterileri kolayca giderir. Böylece lavabonuzun önceki parlaklığını geri kazandırır.

TIRAŞ KÖPÜĞÜ KULLANIN

Duştan sonra aynaların buğulanmasını önlemek için aynalara biraz tıraş köpüğü uygulamanız yeterlidir. 1 dakika bekletin ve kuru bir havluyla silin. Aynı zamanda aynalarınızı parmak izlerinden korumak içinde çok iyi bir yöntemdir.

SİRKE KULLANIN

Pahalı ürünler kullanmadan sarı fayanslardan kolayca kurtulabilirsiniz. Güçlü bir doğal temizleyici görevi gören sirke temizlikte bir numaradır. ½ bardak beyaz sirkeyi ılık suyla karıştırın. Ardından fayanslara kapsamlı bir fırçalayın. Ancak dikkatli olun ve mermeri onunla temizlemeyin, aksi takdirde asitler zarar verir.

GAZETE KULLANIN

Elinizde mikrofiber bez yoksa gazete kullanmaktan çekinmeyin. Bezlerden daha iyi etki gösterir. Kusursuz pencereler elde etmek için gazeteleri beyaz sirke ile de karıştırabilirsiniz.

BEBEK YAĞI KULLANIN

Bir bez üzerine biraz yağ koyun ve armatürlere, duş başlıklarına ve hatta klozetinize sürün. Bu sayede başlıklarınıza güzel bir parlaklık verecek. Parmak izlerinden tamamen kurtulacaksınız.

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