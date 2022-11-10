Banyonuzu pırıl pırıl yapacak formülü açıklıyoruz! Küf ve bakterileri yok eden mucize yağ…

Banyo; evin en çok kirlenen, bakteri toplayan yerlerinden biri oluyor. Tertemiz olması için birçok yöntem deniyoruz fakat istediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Peki banyoları mis gibi okutan ve pırıl pırıl yöntem ne? İşte detayları sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 11:30 PAYLAŞ ABONE OL

Banyonuzda bütün önemleri almanıza rağmen hala lekelerden kurtulamıyor musunuz? Çoğu zaman kadınların sıklıkla karşılaştığı banyodaki sarı lekeler oluyor. Bu lekelerden kurtulmak çokta kolay olmuyor. Sürekli deterjanla temizlemek, ellerinizi mahvedebilir. Bu yüzden sizler için araştırdığımız bu temizleme yöntemlerini denemeniz hayatınızı kurtaracak.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIN Çay ağacı yağının birçok faydası vardır ama en önemlisi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu yüzden banyoda kullanmak harika bir fikirdir. Kabartma tozuna biraz çay ağacı yağı ekleyin ve lavabonuzu güzelce ovun. Yağ, küf ve bakterileri kolayca giderir. Böylece lavabonuzun önceki parlaklığını geri kazandırır.