Bardaklarda oluşan yumurta kokusu nasıl çıkar? Bu yöntem sayesinde yumurta kokusundan eser kalmayacak!

Tekrar yıkanan bulaşıklarda koku birkaç günlüğüne geçse de kısa sürede tekrar geri geldiğiniz fark edersiniz. Bunun nedeni ise kokunun kaynağından çözülmemesinden kaynaklanır.
BARDAKLAR NEDEN KÖTÜ KOKAR?
Aslında tüm bulaşıklar benzer bir kokuya sahip olabilir. Ancak bardak kullanım şeklinden dolayı burun ve ağıza yakına getirildiğinden bu koku daha net alınır. Bu kokunun oluşumuna neden olan çeşitli sebepler olabilir. İşte o nedenler…
BAZI DETERJANLAR
Bu kötü kokuya genelde cam bulaşıkların üzerinde bulanık ve sisli bir görüntü de eşlik eder. Hem kötü kokan hem de hala kirliymiş gibi gözüken bulaşıkların asıl sebebi ise kullandığınız bulaşık deterjanı olabilir. Fosfatsız bulaşık deterjanları özellikle sert su bulunan bölgelerde bu tip bir etki yaratabilir.
YİYECEKLERİN KALMASI
Bulaşık makinesine yerleştiriğimiz kirli bulaşıklar yıkanırken yemek artıkları makinenin içerisinde kalabilir. Bu kalan yemek artıkları ise zamanla çürüyerek makinede yıkanan bulaşıkların kötü kokmasına neden olabilir.
Bu nedenle bulaşıklarınızı makineye yerleştirmeden önce mutlaka önce su ile durulamanız gerekmektedir. Özellikle büyük yiyecek artıkları filtrelerin tıkanmasına yol açarak bu kötü kokuya yol açabilir.
FİLTRELERİ TEMİZLEMEMEK
Bu noktada yapılması gereken ise filtreyi temizlemektir. Önce bulaşık makinesinin içerisinden filtreyi çıkarın ve sert bir fırça, sıcak su ve sabun yardımıyla tamamen temizlelene kadar fırçalayın. Bulaşık makinesi filtrelerinin nasıl çıkarılacağı ise marka ve modele göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle öncesinde mutlaka kullanım klavuzundan yardım alın. Ardından tekrar yerine yerleştirdiğiniz filtre ile yeni yıkanan bulaşıklarda koku olmadığı fark edeceksiniz.
BULAŞIK MAKİNESİNİ YIKAMAK
Bulaşıklar filtrenin temizlenmesine rağmen hala kötü kokuyorsa bulaşık makinesinin içini temizlemeniz gerektiği anlamına gelir. Bunun için 1 litre suya ¼ bardak çamaşır deterjanı ve 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışmı bulaşık makinenizin içerisini ovmak için kullanın. Contalardan raflara her noktayı temizlemeyi ihmal etmeyin. Ardından en yüksek sıcaklıkta makinenizi boş şekilde çalıştırın.
KÖTÜ KOKU NASIL ÖNLENİR?
Bulaşık makinesine kirli bulaşıkları koymadan önce mutlaka durulayın. Düzenli olarak bulaşık makinesi temizleme ürünlerini kullanın ve bulaşık deterjanınızı değiştirin.