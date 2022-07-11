Bardaklarda oluşan yumurta kokusu nasıl çıkar? Bu yöntem sayesinde yumurta kokusundan eser kalmayacak!

FİLTRELERİ TEMİZLEMEMEK

Bu noktada yapılması gereken ise filtreyi temizlemektir. Önce bulaşık makinesinin içerisinden filtreyi çıkarın ve sert bir fırça, sıcak su ve sabun yardımıyla tamamen temizlelene kadar fırçalayın. Bulaşık makinesi filtrelerinin nasıl çıkarılacağı ise marka ve modele göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle öncesinde mutlaka kullanım klavuzundan yardım alın. Ardından tekrar yerine yerleştirdiğiniz filtre ile yeni yıkanan bulaşıklarda koku olmadığı fark edeceksiniz.