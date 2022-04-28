Bayramda sağlıklı beslenmenin sırrı bu harekette saklı

Altın günleri, cumartesi gezmeleri, pazar brunchları, baby shower, doğum günleri, bayramlar derken sağlıklı beslenmenin ihmal edildiğini belirten Dyt. Melisa Karataş bayramlardan ve davetlerden geri kalmadan, sağlıklı beslenmen mümkün olabileceğini söyledi. "Hamur işi ve tatlı tüketimine dikkat edilmeli" En çok yapılan hatalardan birinin bayramda eş, dost, akraba ziyaretlerinde ayıp olmasın diye sunulan ikramı kabul etmek zorunda kalmak düşüncesi olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, "Bayramlar börek, baklava, şeker veya çikolata demek değildir. Doğru seçimler yapılırsa günü sağlıklı kurtarmak mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.





Bayram ziyaretlerine aç gitmeyin

Bayram ziyaretlerine asla aç gidilmemesi gerektiğini dile getiren Dyt. Melisa Karataş, "Lezzetli görünen yemeklere veya 'Bundan da tattın mı çok güzel' teklifine karşı durmak zor olabilir ama imkânsız değildir. Bu nedenle bayram ziyaretlerine gitmeden 1 saat öncesinden tüketilen kompleks karbonhidrat ve proteinden zengin bir öğün tüketilmelidir" diye konuştu.



Ara öğünler uzun süre tok tutar

Dyt. Melisa Karataş, doğru seçilen ara öğünler sayesinde bayramda yapılacak besin hatalarının önüne geçilebileceğinin altını çizdi. Dyt. Karataş, "1 adet meyve ile 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 adet tam buğday ekmeği üzerine beyaz peynir, 7-8 adet küçük grisini ve 1 su bardağı ayran sizi uzun süre tok tutarak, bayramda yapılacak hataların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Yapılan bayram ziyaretlerinde ise ilk olarak Türk kahvesi, filtre kahve veya yeşil çay tüketerek ve arkadaşlarınızla sohbet ederek zaman kazanabilirsiniz" şeklinde konuştu.