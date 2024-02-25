Beden dili uzmanı anlattı: Partnerinizin sizden ayrılmayı düşündüğünü gösteren 7 işaret

Beden dili uzmanı Judi James, dikkat edilmesi gereken ince işaretleri anlattı. Bu işaretler terk edilmek üzere olduğunuz anlamına gelmeyebilir, ancak ilişkinizde bir şeylerin değiştiğine dair bir ipucu verebilirler.

SABIRSIZ GÖRÜNMEK

Eğlenirken zamanın uçup gittiğini söyleseler de, bunun tersi de aynı derecede doğrudur ve eğer bir ilişki içindeyseniz, sona ermesini istiyorsanız, bu süreç size uzun gibi gelebilir.

Bu yüzden James, dikkat edilmesi gereken ana işaretlerden birinin, partnerin sabırsız olduğunu gösteren davranışlar gerçekleştirmesi olduğunu söylüyor; örneğin parmaklarıyla sürekli masaya vurması gibi. Bu, sıkıldıklarının ve hatta saniyeleri saydıklarının bir işareti olabilir.