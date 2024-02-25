Beden dili uzmanı anlattı: Partnerinizin sizden ayrılmayı düşündüğünü gösteren 7 işaret

Beden dili uzmanı Judi James, dikkat edilmesi gereken ince işaretleri anlattı. Bu işaretler terk edilmek üzere olduğunuz anlamına gelmeyebilir, ancak ilişkinizde bir şeylerin değiştiğine dair bir ipucu verebilirler.
SABIRSIZ GÖRÜNMEK
Eğlenirken zamanın uçup gittiğini söyleseler de, bunun tersi de aynı derecede doğrudur ve eğer bir ilişki içindeyseniz, sona ermesini istiyorsanız, bu süreç size uzun gibi gelebilir.
Bu yüzden James, dikkat edilmesi gereken ana işaretlerden birinin, partnerin sabırsız olduğunu gösteren davranışlar gerçekleştirmesi olduğunu söylüyor; örneğin parmaklarıyla sürekli masaya vurması gibi. Bu, sıkıldıklarının ve hatta saniyeleri saydıklarının bir işareti olabilir.
SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK
Telefonlarımız, odadaki kişiyle iletişim kurmamıza gerek kalmadan meşgul görünmemizi sağlıyor; dolayısıyla bu, partnerimizin artık sizinle iletişim kurmak istemediğini gösteren tüm engellerin temeli olabilir.
GERÇEK GÖZLERDEN BELLİ OLUR
James, bir kişinin gözlerinin vücudunun en anlamlı kısmı olduğunu, dolayısıyla eğer bedenlerimizin dili varsa gözlerimizin de en belirgin nokta olabileceğini söyledi. Eğer ilişkinizin devam etmesini istiyorsanız, göz temasından kaçınmamanızı önerdi ve partneriniz size bakmaktan kaçındığını fark ediyorsanız bunun iyiye işaret olmadığını belirtti.
Beden dili uzmanı ayrıca, eğer göz teması kurabiliyorsanız, gerçeği görebileceğinizi çünkü sevdikleri birine bakarken insanların gözbebekleri genişlediğini söyledi. Eğer partnerinizin gözlerinde bunu göremiyorsanız ayrılık çanları çalıyor olabilir.
YÜZÜNE BAKMANIZ YETERLİ
Bu oldukça açık; James'e göre partnerinizin yüzüne bakmanız yeterli. Partnerinizin yüzündeki 'sevgi dolu bakışı' muhtemelen tanıyabileceğinizi, çünkü işler gerçekten iyi gittiğinde size belli bir bakış açısına sahip olacağını söyledi. Ancak, bu yüzü görmeyi bıraktığınızda ve ifadeleri sertleştiğinde, bu ileride bir sorun olduğunun işaretidir.
DAVRANIŞLARIN DEĞİŞMESİ
Birini sevdiğimizde, genellikle davranışlarını yansıtırız, bu yüzden çiftler genellikle birbirleriyle uyum içinde olduklarını bilinçaltında göstermek için benzer duruşlar ve jestleri benimserler.
Aşkın 'bakışı' bittiği gibi, bu durumun artık yaşanmaması da James'a göre dikkatli olunması gereken bir işaret olduğunu söyledi.
KALABALIĞA OYNAMAK
Hiç ilişkinin son günlerinde, partnerinizin başkalarını önünde sizin üzerine oynadığı hissine kapıldınız mı? Vücut dili uzmanına göre, bu kötü bir işaret, çünkü partnerinizin sizi ve yaptıklarınızı görünmez bir üçüncü kişiyi eğlendirip alay etmeye çalışması ilişkiyi sonlandırmayı düşünebilir. James, bu durumu ilişkiyi sonlandırmaktan kaçınmaları ve sizi kötü olan taraf olarak göstermeye çalıştıkları anlamına geldiğini söyledi.
PARTNERİNİZİN ARKADAŞ GRUBUNUN SİZE SOĞUK DAVRANMASI
Partnerinizin arkadaş grubundan aniden soğuk bir tavır almak, ilişkinin bittiğini bildiklerinin ve temelde sizinle sohbet etmenin bir anlamı olmadığının bir işareti olabilir.