Bembeyaz çorapların sırrı! Bir saat bu karışımda bekletin: Bir daha leke görmeyeceksiniz…

Beyaz çamaşırlarınızı kirden uzak tutmak kolay olsa da çoraplar için bu o kadar kolay değil. Çoraplar birkaç kez giyildikten sonra kirlenir ve lekelenir, bu yüzden onları nasıl eski haline getireceğinizi bilmek önemlidir. Lekeleri beyazlatmak ve çıkarmak için çamaşır suyu kullanmak yerine, temizlik tutkunları soda kristallerinin oldukça etkili olduğunu belirtiyor.



'ÇAMAŞIR SODASI BİR MUCİZE'

Lekeli beyaz çoraplarla ilgili çözüm yöntemi isteyenler, sosyal medyadan yardım isteyenler bir araya geldi. Çamaşır sodası kullanımı ise; hemen herkesin ortak noktada buluştuğu çözüm olarak öne çıkıyor. Gönderi, çorap lekelerini beyazlatmak ve çıkarmak için soda kristalinin nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla anlatan 160'ın üzerinde yorum aldı. Jane Ireland adlı kullanıcı, soda kristallerinden çok memnun olduğunu ve oldukça kolay bulunduğunu belirtti. Ne kadar lekeli olduğunu göz önünde bulundurarak çamaşır sodasıyla çorapları 60 derece ısıda yıkayarak sorunu çözmenin önemine değindi.





Bir diğer kullanıcı Natasha Smith, beş erkek ve bir kız çocuğu annesi olarak sürekli olarak çoraplardaki lekelerin çıkması için en iyi çözümün çamaşır sodası olduğunu üzerine basarak vurguladı. Alisha Dobbs ise; eğer çoraplar fazla kirliyse, çorapları öncesinde çamaşır sodalı suda beklettiğini, böylece lekelerin çok daha kolay çıktığını belirtti.

'HER YIKAMADA EKLEMEK GEREKİYOR'

Debbie Powell adlı kullanıcı gönderide yaptığı yorumda; iki oğlunun çoraplarıyla uzun zaman mücadele ettiğini, fakat her yıkamaya bir kaşık çamaşır sodası ekleyerek artık bu sorunu çözdüğünü anlattı.





Soda kristalleri, tıkanıklıkları açmaktan çamaşır makinelerini temizlemeye ve lekeleri çıkarmaya kadar çok sayıda kullanıma sahiptir. Soda kristallerini organik lekeleri çıkarmak için çamaşır güçlendirici olarak kullanırken, evlerin normal deterjanlarına bu doğal temizlik maddesinden yalnızca bir çorba kaşığı eklemesi yeterlidir. Lekeler gerçekten zorsa, ön ıslatma olarak soda kristallerinin kullanılması önerilir. Soda kristalleri ve ılık sudan oluşan güçlü bir çözelti yapın ve normal şekilde yıkamadan önce çorapları bir saat bekletin.

Soda kristalleri her yıkamada kullanılabilir. Gerekli miktarı normal çamaşır tozuyla birlikte deterjan çekmecesine veya doğrudan tambura eklemeniz yeterlidir.