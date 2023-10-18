Bıçak Nasıl Bilenir? Evde Zımpara, Tabak, Bardak ile Bıçak Bileme

Mutfakların olmazsa olmaz, en çok iş gören ve ihtiyaç duyduğumuz araç gereci olan bıçaklar zaman içerisinde keskinliğini kaybetmektedir. En keskin bıçak dahi kullandıkça iş göremez hale gelebilir ve keskinliğini yitirebilir. Bıçakların nasıl bileneceğini bilmek, keskinliğini kaybeden bıçaklar için önemli bir işlem olmaktadır. Mutfakta, yemek yaparken en çok kullanılan araç olan bıçaklar keskinliğini kaybettiğinde et, tavuk, sebze ve meyveyi rahatlıkla doğranamamakta ve işler zorlaşmaktadır. Bu noktada bıçak nasıl bilenir, evde bıçak bilemek için ne kullanılır, zımpara, tabak, bardak ile bıçak nasıl keskinleştirilir gibi soruların cevabını bilmek işleri kolaylaştırmaktadır.

Bıçak Nasıl Bilenir?

Zaman içerisinde keskinliğini yitiren bıçaklar için bıçak bileme aletleri ya da masat denilen bir araç bulunmaktadır. Ancak ilk önemli husus bıçağın bilenmeye uygun bir çelikten üretilmiş olmasıdır. Gazete kağıtları bıçak bilemek için bize yardımcı olmaktadır. Birkaç gazete kağıdını üst üste koyar ve bıçağı yan bir şekilde, gazete kağıdının üstüne bıçağı siler gibi geçerseniz ve bu olayı ortalama bir dakika boyunca devam ettirirseniz bıçaklarınızın keskinliğini yeniden kazanabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Oldukça kalınlaşmış ve keskinliğini tamamen yitirmiş bıçaklar için ise bıçak bileme makinelerini kullanmak daha doğru olacaktır.

Evde Bıçak Bilemek İçin Ne Kullanılır?

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme ihtiyacı duyanlar için bıçak bileme taşı işinizi kolaylaştıracaktır. Kurban etlerini kolaylıkla kesmek ve parçalamak isteyenler için bu taş bıçaklarınızın eski keskinliğini kazandıracaktır. Bıçak bileme taşını bir kez sudan geçirdikten sonra kaygan olmayan bir zemine koyun ve bıçağı ileri geri olacak şekilde bu taşa sürtün. Birkaç dakika boyunca bu işlemi tekrarlarsanız, bıçağınız yeniden keskin bir hal alacaktır.

Zımpara, Tabak, Bardak İle Bıçak Nasıl Keskinleştirilir?

Zamanla kullanıma bağlı olarak körelen ve keskinliğini kaybeden bıçaklar için zımpara ile bileme yöntemi bulunmaktadır. Zımpara ile bıçak bileme yöntemi kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Zımparanın üzerinde bıçağınızı siler gibi yaptığınızda bıçaklarınız keskinleşecektir.

Yemek tabağının alt kısmını bıçaklarınızı keskinleştirmek için tercih edebilirsiniz. Porselen kupalar da bıçak bileme için alternatiftir. Kupaların altında cilasız bir kısım yer alır. Alçı taşına benzer bu kısım bıçakları keskinleştirmek için işinize yarayacaktır.