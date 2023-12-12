Bilim insanları açıkladı: Ay neden bazı zamanlar gündüz vakti görülür? Aslında o durumu işaret ediyor…

Yıldız gözlemcileri, bazen çok daha erken ortaya çıktığı için Ay'ın kendini göstermeden önce her zaman havanın kararmasını beklemediğini fark ettiler.
Ay, tıpkı yıldızlar ve gezegenler gibi her yerde mevcuttur, ancak genellikle gün boyunca onu çıplak gözle göremeyiz çünkü gökyüzü, Güneş çok parlaktır.
Ancak Ay, sabah olduğunda kapanıp güneş sisteminden uzaklaşmıyor.
Ay kendi ışığını üretmez ve hem gündüz hem de gece boyunca yüzeyinden yansıyan parıltı nedeniyle Güneş tarafından aydınlatılır.
Yörüngesi sırasında dört ana aşamadan geçer ve büyüyüp küçüldüğü zaman Dünya'ya çok daha yakın olur, bu da onun gündüz görülmemesinin asıl nedenidir.
Gezegen jeologu ve bilim insanı Sarah Noble, Ay'ın aslında 'gündüz gökyüzünde neredeyse gece kadar zaman harcadığını' açıkladı.
Bir videoda, gökyüzünün 'doğru kısmında' olduğu sürece aslında günün her iki bölümünde de görülebilecek kadar parlak olduğunu açıkladı.
Her şeyin Ay'ın Dünya'ya ne kadar yakın olduğuna, içinde bulunduğu aşamaya ve gezegenimizin etrafında nasıl döndüğüne bağlı olduğunu söyledi.
Gün içinde görünüp görünmemesinde hava durumu ve bulut koşulları da rol oynuyor.