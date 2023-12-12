Bilim insanları açıkladı: Ay neden bazı zamanlar gündüz vakti görülür? Aslında o durumu işaret ediyor…

Ay kendi ışığını üretmez ve hem gündüz hem de gece boyunca yüzeyinden yansıyan parıltı nedeniyle Güneş tarafından aydınlatılır.

Yörüngesi sırasında dört ana aşamadan geçer ve büyüyüp küçüldüğü zaman Dünya'ya çok daha yakın olur, bu da onun gündüz görülmemesinin asıl nedenidir.