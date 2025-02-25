Bilim insanları insanların daha mutlu hissettiği günleri açıkladı! Bakın o günler hangileriymiş…

Araştırmada yalnızlık hissinin haftanın farklı günlerinde değişiklik göstermediğine işaret edildi.

Kışa kıyasla, diğer üç mevsimde olumsuz hislerin daha az olduğu ifade edilen araştırmada, olumlu hislerin ise daha yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırmada, insanların genel olarak yaz aylarında daha pozitif hissettiği, ancak gün içerisindeki duygu değişimlerinin mevsimsel olarak farklılık göstermediğine dikkati çekildi.