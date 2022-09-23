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Bir türlü geçmeyen su lekelerini tek harekette yok ediyor!

Banyolarda, lavabolarda oluşan su lekelerini geçirmek için çeşitli, deterjan ve temizlik malzemeleri kullanırız. Fakat bu denediğimiz formüllerin etkisi kısa sürer ve tekrar aynı lekeler oluşmaya başlar. Peki bu lekeleri nasıl önleriz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:08
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Bir türlü geçmeyen su lekelerini tek harekette yok ediyor!

Su lekeleri oldukça sinir bozan lekelerden biri oluyor. Bu lekeler çok fazla önemsenmese de aslında hoş olmayan bir görüntü sunar. İşte bu görüntüden nasıl kurtulacağınıza gelin birlikte bir bakalım.

SERT SU LEKELERİ NELERDİR?

Suyun sert olduğundan bahsettiğimizde, aslında sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi çözünmüş minerallerin konsantrasyonuna atıfta bulunuyoruz. Sert su, lavabo bataryası veya duş kapısı gibi bir yüzeyde kurumaya bırakıldığında, mineraller beyaz, kahverengi veya pas rengi tortular şeklinde yerel sudaki mineral içeriğine bağlı olarak geride kalır.

SERT SU LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR?

Sert su lekeleri, duş kapısı, lavabo ve küvet, metal armatürler ve fayans yüzeyler dahil olmak üzere banyonuzun çeşitli yerlerinde görünebilir. İşte bu inatçı banyo lekelerinden kurtulmanın birkaç yolu:

METAL ARMATÜRLER:

  • Armatürlerinize florürlü diş macunu uygulamak için eski bir diş fırçası kullanın. Hafifçe fırçalayın, ardından silmek için nemli bir bez kullanın.
  • Armatürlerinize biraz hidrojen peroksit dökün ardından lekeleri yumuşak, temiz bir bezle ovalayın.
  • Eşit miktarda su ve beyaz sirke karışımını karıştırın, armatürlerinize püskürtün, 10 ila 15 dakika bekletin, ardından lekeleri çıkarmak için temiz bir bez veya fırça kullanın.

LAVABO VE KÜVET

  • Hidrojen peroksit ve krem tartardan bir macunyapın ve lavabonuza veya küvetinize uygulayın. 10 ila 30 dakika arasında bekletin ardından nemli bir sünger kullanarak ovalayın.
  • Aynı eşit miktarda su ve beyaz sirke çözeltisini kullanarak , lavabonuzdaki ve küvetinizdeki lekelere püskürtün, 10 ila 15 dakika bekletin, ardından lekeleri çıkarmak için temiz bir bez veya fırça kullanın.
  • Beyaz sirke ve kabartma tozundan bir macun yapın , ardından lekeleri ovalamak için kıllı bir fırça kullanın. Bu yöntemlerden herhangi biri cam duş kapıları için de geçerlidir. Camı çizmemek için fırçalarken biraz daha nazik olun.

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu ve sudan bir macun yapın, lekeli bölgelere uygulayın ve beş ila 10 dakika bekletin. Kiremitleri kıllı bir fırça kullanarak hafifçe fırçalayın.



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