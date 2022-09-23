Bir türlü geçmeyen su lekelerini tek harekette yok ediyor!

Banyolarda, lavabolarda oluşan su lekelerini geçirmek için çeşitli, deterjan ve temizlik malzemeleri kullanırız. Fakat bu denediğimiz formüllerin etkisi kısa sürer ve tekrar aynı lekeler oluşmaya başlar. Peki bu lekeleri nasıl önleriz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:08 PAYLAŞ ABONE OL

Su lekeleri oldukça sinir bozan lekelerden biri oluyor. Bu lekeler çok fazla önemsenmese de aslında hoş olmayan bir görüntü sunar. İşte bu görüntüden nasıl kurtulacağınıza gelin birlikte bir bakalım.

SERT SU LEKELERİ NELERDİR? Suyun sert olduğundan bahsettiğimizde, aslında sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi çözünmüş minerallerin konsantrasyonuna atıfta bulunuyoruz. Sert su, lavabo bataryası veya duş kapısı gibi bir yüzeyde kurumaya bırakıldığında, mineraller beyaz, kahverengi veya pas rengi tortular şeklinde yerel sudaki mineral içeriğine bağlı olarak geride kalır.