Bir türlü geçmeyen su lekelerini tek harekette yok ediyor!

Su lekeleri oldukça sinir bozan lekelerden biri oluyor. Bu lekeler çok fazla önemsenmese de aslında hoş olmayan bir görüntü sunar. İşte bu görüntüden nasıl kurtulacağınıza gelin birlikte bir bakalım.
SERT SU LEKELERİ NELERDİR?
Suyun sert olduğundan bahsettiğimizde, aslında sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi çözünmüş minerallerin konsantrasyonuna atıfta bulunuyoruz. Sert su, lavabo bataryası veya duş kapısı gibi bir yüzeyde kurumaya bırakıldığında, mineraller beyaz, kahverengi veya pas rengi tortular şeklinde yerel sudaki mineral içeriğine bağlı olarak geride kalır.
SERT SU LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR?
Sert su lekeleri, duş kapısı, lavabo ve küvet, metal armatürler ve fayans yüzeyler dahil olmak üzere banyonuzun çeşitli yerlerinde görünebilir. İşte bu inatçı banyo lekelerinden kurtulmanın birkaç yolu:
METAL ARMATÜRLER:
LAVABO VE KÜVET
KABARTMA TOZU
Kabartma tozu ve sudan bir macun yapın, lekeli bölgelere uygulayın ve beş ila 10 dakika bekletin. Kiremitleri kıllı bir fırça kullanarak hafifçe fırçalayın.