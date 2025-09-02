Birkaç saniyede yok gibi olacaklar! Cam silmenin en pratik yöntemi…

Ev işleri arasında cam temizliği, çoğu kişinin en çok ertelediği işler arasında yer alır. Çamaşırları yıkamak, su ısıtıcısını kireçten arındırmak ya da yağlı bir tava temizlemek gibi işleri daha acil hissettirebilir, oysa cam temizliği genellikle ertelenebilir bir görev gibi görünür.

Ancak, camları temizlemek aslında hem zahmetsiz hem de ekonomik bir iş olabilir. Ev temizlik ipuçları ve püf noktaları paylaşılan bir sosyal medya grubunda bir kullanıcı, kendi yöntemini paylaştı. Daha önce popüler bir cam temizleme spreyi kullanmasına rağmen istediği sonuçları elde edemeyen kullanıcı, çok daha basit bir yöntemle camlarını kısa sürede parlatmayı başardı.

Kullanıcı, az miktarda bulaşık deterjanı ve uygun bir silecek ile camlarını sadece birkaç saniyede temizlediğini belirtti. "Eskiden camları temizlemek için sprey ve kağıt havlu kullanıyordum. Özellikle güneş ışığı camlara vurduğunda lekeler oluşuyordu ve bu yöntem hiçbir zaman istediğim sonucu vermedi," dedi.