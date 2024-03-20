Bitkilerin yaprakları neden sararır? Ardında yatan en büyük neden...

İşte iç mekan bitkilerinin yapraklarının sararmasının en yaygın nedenleri…
SULAMA HATALARI
Bitkilerin hayatta kalabilmesi için suya ihtiyacı vardır, ancak çok fazla veya çok az su kötü bir şey olabilir.
AŞIRI SULAMA
Colorado Eyalet Üniversitesi'nden bahçecilik uzmanı Linda Langelo, köklerin etrafında çok fazla suyun bakterilerin çoğalabileceği anaerobik bir ortama neden olduğunu söylüyor. "Böyle olunca kökler hiçbir besin maddesini ememiyor. Bu, alt ve iç yaprakların sararmasına neden oluyor. Sarı kısımlar yumuşar ve ardından yapraklar dökülür" diyor.
YETERSİZ SULAMA
Çok az su aynı zamanda bitkinizin yapraklarının sararmasına da neden olabilir. Bahçıvan Justin Hancock, "Saksı karışımı çok kuru olduğunda, saksı karışımının çok ıslak olmasına benzer bir nedenden ötürü sarı yapraklar görülür, ancak bu durumda saksı karışımında köklerin bitkiye çekilmesi için yeterli nem yoktur" diyor. "Çok kuru olan bitkiler daha çok bitkinin solmasına neden olur (ancak aşırı sulama da bazı türlerde solmaya neden olabilir)."
Aşırı mı yoksa yetersiz sulama mı olduğunuzu ölçmek için, parmağınızı toprağa batırın veya ağırlığını anlamak için saksıyı kaldırın; bir bitki ne kadar ıslaksa, o kadar ağır olacaktır; ne kadar kuru olursa o kadar hafif olur.
KÖTÜ TOPRAK DRENAJI
Bir ev bitkisindeki zayıf drenaj, tencerede su biriktiğinde ve kökleri boğduğunda meydana gelir. Ev bitkinizin zayıf toprak drenajı nedeniyle sarardığını düşünüyorsanız, drenaj delikleri olduğundan emin olmak için kabı kontrol edin. Ayrıca herhangi bir ev bitkisi kabının dibine çakıl koymayın. Langelo, "Su, gözenekli toprak karışımında çakıldan daha hızlı hareket ediyor" diyor. Kabınızda zaten drenaj delikleri varsa, ev bitkinizi daha iyi drenajlı toprak içeren bir kapta saklamak isteyebilirsiniz.
YETERSİZ GÜNEŞ IŞIĞI
Bitkilerinize gereğinden fazla veya az güneş ışığı verilmesi yaprakların sararmasına neden olur.
AŞIRI GÜNEŞ IŞIĞI
Çok fazla güneş yaprakları yakabilir ve onlara beyaz bir görünüm verebilir. Bitkinize çok fazla güneş ışığı çok hızlı verilirse bu durum meydana gelebilir. Hancock, "Bitkinizi birkaç hafta boyunca yavaşça pencereye daha da yakınlaştırmak, güneşe karşı tolerans geliştirmesine yardımcı olabilir, böylece pencere kenarında büyüyebilir" diyor.
KÖK HASARI
Yetersiz sulama, sıcaklık dalgalanmaları veya çok fazla gübre dahil olmak üzere pek çok şey kök hasarına neden olabilir. Kök hasarı sararmaya, küçük soluk renkli yapraklara veya kahverengi lekeli yapraklara neden olabilir. Kök hasarını onarmak için bitkiyi kabından çıkarın, mümkün olduğu kadar toprağı fırçalayın, yumuşak kökleri budayıp atın ve ardından bitkinin saksısını değiştirin. Langelo, "Çok fazla yumuşak kök varsa, ev bitkisini iyi drenajlı saksı toprağı olan yeni bir kaba aktardığınızda bile hayatta kalmayabilir" diyor.
YAŞ
Ev bitkinizdeki her bir yaprağın ayrı bir ömrü vardır. Hancock, "Bir yaprak yaşlandığında bitki onu döker" diyor. "Bu genellikle yaprak düşmeden önce sararmayla başlar. Çoğu türde bu yavaş yavaş, yaprak yaprak gerçekleşir. Ancak bazı bitkiler yeni büyümeyi başlatmadan hemen önce mevsimsel olarak tek seferde daha fazla yaprak dökebilir."