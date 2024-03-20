Bitkilerin yaprakları neden sararır? Ardında yatan en büyük neden...

Bitkilerin hayatta kalabilmesi için suya ihtiyacı vardır, ancak çok fazla veya çok az su kötü bir şey olabilir.

AŞIRI SULAMA

Colorado Eyalet Üniversitesi'nden bahçecilik uzmanı Linda Langelo, köklerin etrafında çok fazla suyun bakterilerin çoğalabileceği anaerobik bir ortama neden olduğunu söylüyor. "Böyle olunca kökler hiçbir besin maddesini ememiyor. Bu, alt ve iç yaprakların sararmasına neden oluyor. Sarı kısımlar yumuşar ve ardından yapraklar dökülür" diyor.

YETERSİZ SULAMA

Çok az su aynı zamanda bitkinizin yapraklarının sararmasına da neden olabilir. Bahçıvan Justin Hancock, "Saksı karışımı çok kuru olduğunda, saksı karışımının çok ıslak olmasına benzer bir nedenden ötürü sarı yapraklar görülür, ancak bu durumda saksı karışımında köklerin bitkiye çekilmesi için yeterli nem yoktur" diyor. "Çok kuru olan bitkiler daha çok bitkinin solmasına neden olur (ancak aşırı sulama da bazı türlerde solmaya neden olabilir)."

Aşırı mı yoksa yetersiz sulama mı olduğunuzu ölçmek için, parmağınızı toprağa batırın veya ağırlığını anlamak için saksıyı kaldırın; bir bitki ne kadar ıslaksa, o kadar ağır olacaktır; ne kadar kuru olursa o kadar hafif olur.