Böceklenmenin kaynağı! Evinizdeki bu noktalara dikkat

Evlerde ortaya çıkan böceklenme sorunu, yalnızca büyük bir hasara neden olmaz, aynı zamanda hijyen problemleriyle birlikte sağlık sorunlarını da getirir. Bu nedenle böceklenme sorununu hiç başlamadan ortadan kaldırmak için doğru adımları atmak önemli. İşte o alanlar…

NEMLİ KİLER VEYA BODRUM

Termitler ve mantarların neden olduğu tehlikeli hasarlar için en uygun noktalardan biri, hava almayan ve nem oranı yüksek kiler ve bodrumlarıdır. Özellikle bu alanlar, kemirgen, böcek türü birçok canlıyı kendisine çıkar.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle kilerinizde veya bodrumunuzda bir sızıntı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Ayrıca sıklıkla havalandırarak ortamın yeterince havadar ve kuru olduğunu da kontrol edebilirsiniz. Bu ortamda bulunan eşyaların da hijyenik ve nemlenmiş olmamasına dikkat edin.