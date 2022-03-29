Böceklenmenin kaynağı! Evinizdeki bu noktalara dikkat

Evlerde ortaya çıkan böceklenme sorunu, yalnızca büyük bir hasara neden olmaz, aynı zamanda hijyen problemleriyle birlikte sağlık sorunlarını da getirir. Bu nedenle böceklenme sorununu hiç başlamadan ortadan kaldırmak için doğru adımları atmak önemli. İşte o alanlar…
NEMLİ KİLER VEYA BODRUM
Termitler ve mantarların neden olduğu tehlikeli hasarlar için en uygun noktalardan biri, hava almayan ve nem oranı yüksek kiler ve bodrumlarıdır. Özellikle bu alanlar, kemirgen, böcek türü birçok canlıyı kendisine çıkar.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle kilerinizde veya bodrumunuzda bir sızıntı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Ayrıca sıklıkla havalandırarak ortamın yeterince havadar ve kuru olduğunu da kontrol edebilirsiniz. Bu ortamda bulunan eşyaların da hijyenik ve nemlenmiş olmamasına dikkat edin.
YÜKSEK NEM ORANINA SAHİP ALANLAR
Hamamböceği ve gümüşçün gibi sinir bozucu böcekler nemli yerleri sever. Sızdıran borular, tıkanmış giderler ve hatta kötü havalandırılan banyolar onlar için ideal koşullardır. Bu sorunlu alanlardaki onarımları hızlı bir şekilde ele alın yoksa uğraşmanız gereken bazı tüyler ürpertici böceklerle karşılaşabilirsiniz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nem oranını dengeleyen cihazları kullanmayı deneyebilirsiniz.
ÇÖPLER VE GERİ DÖNÜŞTÜRME KUTULARI
Çöp kutularındaki ve geri dönüştürme kutularındaki yiyecek artıklarının böcekleri ve çeşitli haşereleri çektiği, bilinen bir gerçek. Çöpleri uygun şekilde paketleyip ağzını sıkıca kapayarak ve kapalı alanlarda tutarak böcek istilalarından kaçınabilirsiniz.
KİRLİ BULAŞIKLAR
Gözden kaçırdığınız ufak yiyecek artıkları, böcekler ve haşereler için oldukça uygun bir alandır ve kirli bulaşıklar, her türlü haşere için neredeyse bir açık büfe görevi görür. Her yemekten sonra bulaşıkları yıkayarak mutfağınızı böcek ve haşerelerden uzak tutabilirsiniz Hazır çalışırken tezgahları, set üstü ocakları ve lavaboları da temizlemeyi unutmayın.
TEZGAHTA SERGİLENEN YİYECEKLER
Bazı ürünlerin buzdolabında değil oda sıcaklığında muhafaza edilmesi daha doğrudur. Ancak kötü haber şu ki, olgunlaşan meyveleri tezgahta saklamak meyve sineklerini cezbedebilir. Sinek riskini azaltmak için, meyveleri yemeden önce çok uzun süre bekletmeyin ve her yemekten sonra artıkları ve kabukları atın. Taze ürünlerinizi olgunlaşmadan yiyemiyorsanız, smoothie'lerde veya unlu mamullerde kullanmak için dondurmayı düşünün.
DAĞINIKLIK
Düzensiz ortamları, tozsuz ve temiz tutmak zordur. Ayrıca böcekler ve küçük haşereler için saklanma yerleri oluştururlar. Bir ofis masasının üzerine yığılmış kitaplar ve kağıtlar, gümüşçün ve toz akarları için uygun bir ortamdır. Tavan arasında veya bodrum katındaki rastgele kutular, fareleri ve diğer küçük memelileri yuva yapmaya davet eder. Kağıtları düzenli tutun, düzenli olarak temizleyin ve tozunu alın ve kullanılmayan malzemeleri boşaltın. Bu sayede birçok böcek, kemirgen ve haşereden yaşadığınız ortamı koruyabilirsiniz.
SU SIZINTILARINDAN KALAN HASAR
Bir sızıntıyı onardıktan sonra bile, su hasarının etkisi ortadan kalkmıyor. Islak ahşap ve alçıpan, küfü çekerek yapı malzemelerini zayıflatır. Zayıflamış malzemeler, termitler, gümüşçünler ve çürüme yaratan diğer böcekler için bir besin kaynağı haline gelir. Bu küçük haşereleri ortadan kaldırmak için tespit edildikten hemen sonra su hasarlı alanları onarın.
EV BİTKİLERİ
Ev bitkileri, iç mekanlara hayat verir, ancak ne yazık ki çeşitli haşereleri de çekebilirler. Pek çok ev bitkisi yaprak bitlerini çeker, yaprak bitleri ise sırayla karıncaları çeker. Bunun nedeni, karıncaların sevdiği, bal özü olarak bilinen tatlı bir madde üretmeleridir. Ev bitkilerinizin çevresinde karıncalar fark ederseniz, sorun yaprak biti istilası olabilir. Birkaç çay kaşığı bulaşık sabunu ile bir litre su çözeltisini bitkilere püskürterek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
SOĞUK TONLU AMPULLER
Birçok böceği ışığın çektiğini biliyoruz, ancak renk tayfındaki belirli tonların onlara diğerlerinden daha çekici geldiği ortaya çıktı. Birçok böcek sadece üç rengi (ultraviyole, mavi ve yeşil) görebilir, bu yüzden soğuk tonlu ışığa doğal olarak çekilirler. Birçok LED ampul soğuk, beyaz ışık yayar ve evinizde uçan böcekler sorunsa bundan kaçınılmalıdır. Bunun yerine sıcak tonlu etiketli ampulleri tercih edin.
KİRLİ YATAK
Düşünmek hoş olmasa da, her gece uyurken terleriz, vücut sıvıları yayar ve az miktarda deri ve saç dökeriz. Bu maddeler yataklarda birikerek bakterilerin gelişmesine yol açar ve bu da böcekleri ve haşereleri kendine çeker. Bunu önlemek için yatak takımlarını düzenli olarak yıkamak önemlidir. Uzmanlar, mikrop ve bakteri oluşumunu önlemek için çarşafları haftada bir kez yıkamanızı önerir.
KARTON KUTULAR
Termitlerin odun tükettiği bilinen bir gerçektir, ancak kartonlarda da sıklıkla ortaya çıkarlar. Ahşap gibi, karton da termitleri çeken selüloz içerir. Bir termit istilasını önlemek için, özellikle yiyecek veya bitki bazlı malzemelerle dolu karton kutuları evinizde uzun süre tutmaktan kaçının. Bunun yerine, içeriklerini zararlılardan koruyan plastik saklama kutularını tercih edin.
TIKANMIŞ GİDERLER
Gider sinekleri büyük bir sıkıntı olabilir. Giderleri düzenli olarak temizlememek, artık yiyecek parçacıklarını biriktirdikleri için bu zararlıları çekebilir. Ev giderlerini 2 haftada bir kabartma tozu ve sirke karışımı dökerek ve ardından gideri kaynar suyla durulayarak temizlemek en iyisidir. Bu işlem ile gideri dezenfekte etmek, çeşitli böceklerin oluşma riskini ortadan kaldırır.