Böylesini duymadınız! 140 gramlık ikiz bebek anne karnında böyle ameliyat edildi...

Ağrı'da yaşayan 1 yıllık evli Fidan (21) ile Mehmet Kerim Akpolat (24) çifti, kentteki bir hastanede ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Tek yumurta ikizinden birinin böbreklerinde sorun olduğunu öğrenen çift, doktorlarının da tavsiyesi üzerine Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, yapılan kontroller sonrası bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı. Ekibiyle hazırlıklarını tamamlayan Acar, 16 haftalık 4 günlükken 140 gram ağırlığındaki bebeğe riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.

"BEBEKLERİN İKİSİNİN DE KAYBEDİLME RİSKİ VARDI"

Acar, operasyonun bebekler küçük ve ikiz olduğu için risk oranının yüksek olduğunu söyledi. Ekibiyle dikkatli şekilde gerçekleştirdikleri operasyon sonrası bebeklerin rahatladığını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Tek yumurta ikizlerinden birinde idrar torbası dolu ve böbrek yetmezliğine doğru gidiyordu. İdrar torbası baş yapısının iki katı kadar büyümüştü. Bebeklerin ikisinin de kaybedilme riski vardı. Operasyona karar verdik.

Bir ucu idrar torbasına, diğer ucu da bebeğin karnının dışına yerleştirilen 'şant' adı verilen ince uzun elastik, teflon bir kateter ile çocuğun idrarını çıkarması sağlandı. Son görüntülerde de böbrekler rahatladı. İdrar torbası normale döndü. Tek yumurta ikizlerinde nadir görülen bir durum. Riski de diğer gebeliklere göre daha yüksek."

Baba Akpolat ise tarifsiz duygular içinde olduğunu belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.