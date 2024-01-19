Bu 5 alanda asla sirke kullanmayın! Temizlemiyor aşındırıyor...

TEZGAH: Özellikle taş tezgahlar, beyaz sirke kullanımına uygun değildir. Sirke, bu tezgahların parlaklığını kaybetmesine ve dolgu macunlarında kalıcı hasara neden olabilir. Tezgah temizliği için ılık su ve bulaşık deterjanı kullanmak daha uygun bir seçenektir.

BULAŞIK MAKİNESİ: Beyaz sirke, bulaşık makinesindeki su lekelerini gidermede etkisiz olabilir ve makinenin bazı parçalarına zarar verebilir. Bulaşık makinesini temizlemek için özel formüle edilmiş temizleyiciler kullanmak daha sağlıklı bir seçenektir.