Bu alanlarda asla beyaz sirke kullanmayın! Faydadan çok zararı oluyor...

Taş tezgahlar, özellikle dekoratif ve kullanışlı alanlardır. Ancak kesinlikle bu tezgahların temizliğinde beyaz sirke kullanılmamalıdır. Beyaz sirkenin bu alanlarda kullanılması, tezgahın parlaklığını yitirmesine ve dolgu macununda kalıcı hasar oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, taş tezgahları temizlemek için daha uygun temizlik malzemeleri tercih edilmelidir.

Beyaz sirke ile temizlenen tezgahlar zamanla parlaklıklarını kaybetmeye başlayabilir. Bu nedenle, beyaz sirkenin tezgahlarda kullanılması kesinlikle önerilmez. Ayrıca, çok amaçlı alan temizleyicilerinin içeriğinde sirke bulunup bulunmadığını kontrol etmek önemlidir. Çünkü bu tür ürünlerin aşırı kullanımı da tezgahın parlaklığının yavaşça solmasına neden olabilir. Bu yüzden, tezgahınızı temizlerken sirke içeren ürünlerden kaçınmak ve daha uygun temizlik malzemeleri tercih etmek daha iyidir. Bunun yerine, ılık su ve bulaşık deterjanı ile tezgahı temizlemek, lekeleri çıkarmak için ideal bir yöntemdir. Bu yöntem, tezgahı temizlerken zarar verme riskini en aza indirirken, etkili bir temizlik sağlar.