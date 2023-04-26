Bu alanları asla sirke kullanarak temizlemeyin! Yarardan çok zarara neden oluyor…

Damıtılmış beyaz sirke, kahve makinenizin kirecini temizlemede ve camları lekesiz bırakmada harikalar yaratabilir. Kalsiyum veya magnezyum gibi sert bir su birikintisinin üzerine sirke döktüğünüzde, pH değerlerini düşürür ve suda daha kolay çözünür. Ancak bazı alanlarda sirkenin etkisi leke çıkarmaktan zarar vermeye dönüşebilir.

Bir ütüyü temizlemenin en iyi yolu, modeline göre değişmektedir. Bu nedenle kullanım kılavuzunu okuyun. Modelinizin kendi kendini temizleme işlevi varsa, çoğu durumda yapmanız gereken tek şey hazneyi suyla doldurmak, ütüyü ısıtmak, fişini çekmek ve tabanı aşağı bakacak şekilde lavabonun üzerinde tutmaktır. Kendi kendini temizleme düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda, tüm kirliliklerle birlikte tabandan sıcak su ve buhar çıkacaktır.

Ütünün haznesine asla sirke eklemeyin; cihazın iç kısmına kalıcı hasar verebilir. Çoğu buharlı ütünün hazne içinde koruyucu bir kaplaması vardır, ancak asit astarı yiyebilir ve ardından metal parçalara zarar verir.

MUTFAK TEZGAHI

Taş tezgahlarınızın güzel görünmesini istiyorsanız sirke kullanmayın. Asit, mermer ve kireçtaşı gibi doğal taşları aşındırır ve matlaştırır. Granit gibi diğer dayanıklı taşlara uygulandığında ise sirke, uygulanmış olan tüm sızdırmazlık maddelerine zarar verebilir.

Bunun yerine, bu tür tezgahları hafif bir deterjana batırılmış bir sünger veya bulaşık bezi ile silmenizi öneririz. İnatçı lekeleri çıkarmak için sadece plastik ovma pedleri kullanın.