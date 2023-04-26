Bu alanları asla sirke kullanarak temizlemeyin! Yarardan çok zarara neden oluyor…

Damıtılmış beyaz sirke, kahve makinenizin kirecini temizlemede ve camları lekesiz bırakmada harikalar yaratabilir. Kalsiyum veya magnezyum gibi sert bir su birikintisinin üzerine sirke döktüğünüzde, pH değerlerini düşürür ve suda daha kolay çözünür. Ancak bazı alanlarda sirkenin etkisi leke çıkarmaktan zarar vermeye dönüşebilir.
ÜTÜ
Ütünün haznesine asla sirke eklemeyin; cihazın iç kısmına kalıcı hasar verebilir. Çoğu buharlı ütünün hazne içinde koruyucu bir kaplaması vardır, ancak asit astarı yiyebilir ve ardından metal parçalara zarar verir.
Bir ütüyü temizlemenin en iyi yolu, modeline göre değişmektedir. Bu nedenle kullanım kılavuzunu okuyun. Modelinizin kendi kendini temizleme işlevi varsa, çoğu durumda yapmanız gereken tek şey hazneyi suyla doldurmak, ütüyü ısıtmak, fişini çekmek ve tabanı aşağı bakacak şekilde lavabonun üzerinde tutmaktır. Kendi kendini temizleme düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda, tüm kirliliklerle birlikte tabandan sıcak su ve buhar çıkacaktır.
MUTFAK TEZGAHI
Taş tezgahlarınızın güzel görünmesini istiyorsanız sirke kullanmayın. Asit, mermer ve kireçtaşı gibi doğal taşları aşındırır ve matlaştırır. Granit gibi diğer dayanıklı taşlara uygulandığında ise sirke, uygulanmış olan tüm sızdırmazlık maddelerine zarar verebilir.
Bunun yerine, bu tür tezgahları hafif bir deterjana batırılmış bir sünger veya bulaşık bezi ile silmenizi öneririz. İnatçı lekeleri çıkarmak için sadece plastik ovma pedleri kullanın.
BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşık makinesini içinde bir kase sirke ile çalıştırmanın, sert su tabakasından ve kalıcı kokulardan kurtulmaya yardımcı olacağını duymuş olabilirsiniz. Hatta bazı insanlar kıyafetlerini durularken sirke kullanır.
Uzmanlar ise bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamak adına laboratuvar ortamında deneme yaptılar ve aslında yararlı olmadığını gördüler. Bunun yerine hazır olarak satılan bulaşık makinesi temizleyicilerini önerdiler. Sirke su lekelerinden kurtulmada da etkili olmadığı gibi makinedeki kauçuk parçaları yiyebilir.
EKRANLAR
Bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya televizyonunuzda olduğu gibi elektronik bir ekranda asla saf sirke kullanmamalısınız. Uzmanlar sirke, ekranın parlama önleyici özelliklerine zarar verebileceğini ve hatta dokunmatik ekranı daha az duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor.
Bununla birlikte, elektronik ekranları temizlerken seyreltilmiş sirke işe yarayabilir. Bazı firmalar, eşit miktarda su ve beyaz sirkenin bilgisayar ekranlarındaki lekeleri temizlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bunun yerine yumuşak bir sünger veya suyla nemlendirilmiş bir bez de kullanabilirsiniz. İnatçı lekeler için suyla yüksek oranda seyreltilmiş bulaşık deterjanı solüsyonunu ekrana değil beze uygulayın.
DÖŞEMELER
Uzmanlar parke zeminleri temizlemek için sirke kullanımına karşı uyarıda bulunuyor. Sirke kullanıldığına dair herhangi bir işaret varsa, bazıları bile garantiyi geçersiz kılmaktadır. Seyreltilmiş sirke, ahşabı koruyan cilayı çözebilir ve ahşabı bulanık, mat veya çizik bırakabilir. (Aynı şey ahşap mobilyalar için de geçerlidir.)
Üreticinin temizlik tavsiyelerine uyun veya özellikle parke zeminler için yapılmış bir temizleyici seçin. Taş karo döşemeniz varsa, yukarıdaki "Tezgah" bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı sirkeyi de kullanmamanızı öneririz.
BIÇAKLAR
Mutfak bıçakları gibi açıkta kalan aletler sirkeye karşı özellikle savunmasızdır. Bıçakları sirke ile temizlemek bıçakların kaplamasına zarar verebilir. Mutfakta sirkeden uzak tutmanız gereken diğer yaygın metaller arasında alüminyum ve bakır bulunur. En iyi temizleme seçeneği bulaşık deterjanı ve ılık sudur.
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Çırpıcılar, kahve makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi çoğu küçük mutfak aletinin plastik ve cam yüzeylerini sirke ile temizlemek güvenlidir, ancak sirkenin aşınabileceği herhangi bir kauçuk parça veya metalden kaçınmak önemlidir ve buna paslanmaz çelik de dahildir. Bunun yerine seyreltilmiş bulaşık deterjanı kullanın.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Sirke bazen yumuşatıcı olarak veya çamaşırlardaki leke ve kokulardan kurtulmak için kullanılır. Ancak bulaşık makinelerinde olduğu gibi bazı çamaşır makinelerinde de lastik contalara ve hortumlara sızıntıya neden olacak kadar zarar verebilir. Sürekli kullanımda sirke hortumları tam anlamıyla eriterek sızıntılara ve dolayısıyla muhtemelen evde her türlü ek hasara neden olabilir. Özellikle önden yüklemeli çamaşır makineleri sirke ile ilgili hasarlara karşı özellikle hassastır.