Bu basit yöntem havlulardaki kötü kokuyu anında yok ediyor! Tek yapmanız gereken…

Kış aylarında çamaşırları dışarıda kurutmak hem sıcaklıktan hem de hava durumundan dolayı pek mümkün olmasa da kurutma makineleri hayat kurtarıcı olabilir. Ancak bunu dışındaki yöntemlerde özellikle kurutulması zor olan ürünler, düzgün bir şekilde kurutulmadıklarında veya doğru şekilde yıkanmadıklarında genellikle kötü kokular yayabilir.
Ancak temizlik uzmanlarının havluların kokmasını önlemek için basit çözümleri bulunuyor.
Özellikle duştan sonra kurulanmak için kullanılan havlular, sık sık kötü bir koku yayabiliyor. Bunun başlıca nedeni arasında ise bakterilerin üzerinde üremesi bulunuyor.
HAVLULARI YIKAMAK İÇİN İDEAL SICAKLIK
Havluları yıkamak için düşük bir sıcaklık kullanmak bu nedenle yeterli olmayabilir. Temizlik uzmanları özellikle havlu ve nevresimleri yıkarken çamaşır makinesinin ısısını 60 dereceye ayarlamak gerektiğinin altını çizdi.
HAVLULAR NASIL YIKANMALI?
Yumuşatıcılar havluları sertleştirebileceği için onun yerine makinenin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke ve tamburun içerisine havlularla birlikte bir miktar karbonat koymak ideal olabilir.
Farklı bir temizlik uzmanı ise yine 60 derecede beyaz sirke ve taş soda kristallerini önerdi.
Uzmanlar havluları her zaman 60 derecede yıkamanın onları yıpratabileceğini, bu nedenle düzenli yıkamalarda 40 derecenin de yeterli olduğunu belirttiler. Havluların renkli veya beyaz olmalarının da bu noktada önemli olduğunu söylediler.
Konu genel bir temizlik ve dezenfekte olduğunda ise yine havlu ve nevresimler için 60°C ayarında çamaşır makinenizi çalıştırmanız öneriliyor.
Ancak havluların tamamen kurumadan kaldırılmaması da büyük önem taşır. Nemli kalan havluların katlanıp dolaplara kaldırılması, kısa sürede içlerinde bakteri üremesine neden olarak kötü kokuların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Havluları derinlemesine temizlemek ve vücut yağlarını, bakterileri ve makyaj artığı gibi istenmeyen kirleri temizlemek için sıcak ve uzun bir yıkamada önerilmektedir. Bu aynı zamanda havluların parlak, hoş olmayan kokulardan uzak ve kabarık kalmasını sağlamalıdır.
HAVLULARI KÖTÜ KOKULARDAN UZAK TUTMAK
Islak havluların asılıp kurutulması büyük önem taşıyor. Ek olarak banyoda asılı duran havlular da sık sık buhara ve neme maruz kaldığından bir süre sonra kötü koku yayabilir. O nedenle havluları iyice kurumadan dolaba koymak veya banyoda asarak saklamak kötü kokuların oluşmasının ardındaki en büyük nedendir.