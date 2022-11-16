Bu basit yöntem havlulardaki kötü kokuyu anında yok ediyor! Tek yapmanız gereken…

Farklı bir temizlik uzmanı ise yine 60 derecede beyaz sirke ve taş soda kristallerini önerdi.

Yumuşatıcılar havluları sertleştirebileceği için onun yerine makinenin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke ve tamburun içerisine havlularla birlikte bir miktar karbonat koymak ideal olabilir.

Uzmanlar havluları her zaman 60 derecede yıkamanın onları yıpratabileceğini, bu nedenle düzenli yıkamalarda 40 derecenin de yeterli olduğunu belirttiler. Havluların renkli veya beyaz olmalarının da bu noktada önemli olduğunu söylediler.

Konu genel bir temizlik ve dezenfekte olduğunda ise yine havlu ve nevresimler için 60°C ayarında çamaşır makinenizi çalıştırmanız öneriliyor.