Bu besinleri yediğinizde vücudunuz çiçek bahçesi gibi kokacak! İşte kötü ter kokusuna meydan okuyan yiyecekler

Bazı besinler beden kokunuzun değişimi konusunda oldukça etkili içeriğe sahipler. Bu nedenle biz de bu yazıda hangi besinleri tüketip tüketmemeniz gerektiği ile ilgili bir listeleme yaptık. İşte harika kokmanızı sağlayacak besinler…

SÜT X YOĞURT





Yoğurtta bulunan aktif kültürler, kokuya neden olan sülfit bileşiklerinin miktarını azaltır. Ayrıca yoğurtta bulunan D vitamini, ağızda bulunan bakterilerle savaşmaya yardımcı olarak ağız kokusunu azaltır. Öte yandan süt, kötü vücut kokusuna neden olabilen kolin içeriyor.

ÇAY X KAHVE

Bitki çayı harika bir antioksidan kaynağıdır. Vücutta ne kadar az toksin varsa o kadar iyi kokar. Öte yandan kahve veya herhangi bir kafeinli içecek buruk vücut kokusuna neden olabilir.

ELMA X KARNABAHAR





Elmalar, doğal deterjan özelliğinden dolayı ağız kokusuna karşı yardımcı olur. Karnabahar ise kötü vücut kokusuna neden olabilen B vitamini benzeri bir besin olan kolin içerir.

PORTAKAL X BALKABAĞI

Turunçgiller harika kokar ve vücut tarafından kolayca emilir, böylece genel kokunuzu iyileştirmenin hızlı bir yolunu sunar. Öte yandan kabak, trimetilamine metabolize olan kolin içerir. Vücutta trimetilamin birikmesi kötü vücut kokusuna neden olabilir.

KAKULE-TARÇIN X SOĞAN-SARIMSAK





Kakule ve tarçın sadece yiyecekleri lezzetli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda size taze ve hoş bir uzun süreli koku vererek vücut kokunuzu daha cazip hale getirir. Tersine, sarımsak ve soğan, metabolize olan ve esas olarak vücuttaki gözenekler yoluyla atılan ve vücuttan kötü vücut kokusuna neden olan organik kükürt bileşikleri içerir.

KUŞKONMAZ X KEREVİZ

Kereviz, vücudunuzun feromon salgılamasına yardımcı olur ve böylece karşı cins için daha çekici görünmenizi sağlar. Kuşkonmazdaki kuşkonmaz asit, kükürt bileşiklerine ayrılır ve bu da size istenmeyen vücut kokusu verebilir.