Bu bitki evdeki küf sorununu bitiriyor! Tek yapmanız gereken…

Ve bu ev bitkisinin bakımı da gerçekten çok kolay. Kelimenin tam anlamıyla, sadece aklınıza geldikçe sulamamız yeterlidir ve inanılmaz derecede iyi büyüyüp gelişecektir.

Bitkilere olan ilgimiz giderek de artıyor. Çevrimiçi bir bahçe merkezi Primrose tarafından yapılan araştırmaya göre, bitkilerle ilgili ortak saplantımız 2020'de o kadar yükseldi ki, o yıl en iyi bebek isimlerine de ilham verdi.