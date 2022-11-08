Bu bitki evdeki küf sorununu bitiriyor! Tek yapmanız gereken…

Evinizdeki küfü azaltmaya yardımcı olabilecek bitkilerin başında ise yelken çiçeği geliyor.
Her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz bu bitki aynı zamanda barış çiçeği olarak da bilinmektedir. Güzel görünüşün yanında bu bitki küf sorunu da kolaylıkla ortadan kaldırıyor.
Gardening Express uzmanlarının açıkladığı gibi: "Evdeki küf aşırı nemden kaynaklanır. Banyo gibi sıcak odalar özellikle risk altındadır.
"Küfü uzak tutmak için bitkileri kullanmak, evinizdeki nemi kontrol etmenin pratik ve doğal bir yoludur. Bir bitkinin nemi azaltmada ne kadar iyi olduğu, çiy, sis ve diğer nemi emme yeteneğinden gelmektedir. Bu nem daha sonra köklerine iner."
"Bu doğal çözümün güzelliği, tadını çıkarabileceğiniz güzel bitkilere sahip olurken büyüyüp güzelleştiklerini de fark etmenizdir."
Ve bu ev bitkisinin bakımı da gerçekten çok kolay. Kelimenin tam anlamıyla, sadece aklınıza geldikçe sulamamız yeterlidir ve inanılmaz derecede iyi büyüyüp gelişecektir.
Bitkilere olan ilgimiz giderek de artıyor. Çevrimiçi bir bahçe merkezi Primrose tarafından yapılan araştırmaya göre, bitkilerle ilgili ortak saplantımız 2020'de o kadar yükseldi ki, o yıl en iyi bebek isimlerine de ilham verdi.
Tek yapmanız gereken evinizde küf problemi yaşadığınız ya da banyo gibi aşırı buhar olan ve küflenme riski yüksek alanlara bu bitkiden yerleştirmek!