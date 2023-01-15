Bu çayevinde oyunun adı satranç

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Esnaf Çayevi’nde, yaklaşık 20 yıldan beri satranç kültürü sürdürülüyor. Bu çayevine insanlar sadece çay değil, muhabbet ve satranç için geliyor. İş yeri sahibi Mehmet Ali Boytak, mekanda satranç dışında başka oyun oynanmadığını belirtip, iki satranç takımıyla başladıklarını ve çayevinden il birincilerinin bile çıktığını söylüyor

Hüseyin KAÇAR Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:53 PAYLAŞ ABONE OL

Diyarbakır'da bulunan Esnaf Çayevi'nde, 30 yıldan bu yana sadece satranç oynanıyor. Çayevinde bir araya gelen, 55 yaş ve üzeri olan satranç ustaları, gün boyu zeka oyunu satranç ile vakit geçirip yanan sobanın çevresinde uzun uzun sohbetler ediyor. Doktor, öğretim görevlisi, imam, öğretmen, savcı, emekli, memur, esnaf gibi farklı meslek gruplarını bir araya getiren çayevinde satranç oyununun 'kültürel miras' olduğu belirtiliyor.





Esnaf Çayevi'nin işletmecisi 30 yaşındaki Yunus Baytok, babası Mehmet Ali Baytok'un 30 yıl önce açtığı çayevinde sadece satranç oynatıldığını söyledi. Babasının korona nedeniyle iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından işletmeyi kapatmayarak geleneğini sürdürdüğünü belirten Baytok, baba mirasını devraldığını söyledi. Çocukluğunun çayevine gelen satranç oyuncularının arasında geçtiğini ifade eden Baytok, kendisinin de 20 yıldır satranç oynadığını anımsattı. Çayevinde çay ve sohbet eşliğinde satranç oyununun oynandığına dikkat çeken Baytok, "Önceki senelerde de il birincileri buradan çıkmıştı. Burada müşterilerimizle sohbet ediyoruz. Bu çayevine çoğunlukla 55 yaş ve üstü amcalarımız geliyor. Onlar da tabii ki sadece çay içmek için gelmiyor Kendileri müdavim satranççılarımız. Buraya gelenlerin çoğunluğunu emekliler oluşturuyor. Öğretmeninden doktoruna, doktorundan dekanına, emekli imam, memur, öğretim görevlisi, savcı çoğu kişi buraya gelip satranç oynuyor. Satranç oyunu zekayı geliştiren bir oyun olduğu için okey ve iskambil oyunlarını oynatmıyoruz. Satranç bizim için kültürel bir mirastır" dedi.