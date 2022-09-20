Bu çözüm en iyisi! İşte 10 dakikadan kısa sürede tıkanmış lavaboları açan yöntem

emizlik uzmanları sırlarını paylaştı ve lavaboları açmanın en pratik ve kolay yolunu anlatttı.
Saç, sabun birikmesi ve banyo yağları ve saç kremi kalıntıları gibi banyo giderlerinin tıkanmasının birçok nedeni vardır. Bu noktada ilk başvurmayı düşündüğünüz ürünler güçlü kimyasallar ve yoğun ağartıcı ürünler olabilir. Ancak aslında tıkanmış bir gideri onarmak için kullanabileceğiniz birçok doğal çözüm var.
İKİ MALZEME YETİYOR
Tıkanmış lavaboların açmanın en iyi çözümü, karbonat ve beyaz sirke karışımıdır.
"Karbonat ve sirke kombinasyonu, köpüren bir kimyasal reaksiyon yaratır ve lavabolardaki tıkanıklığı kolayca parçalayarak giderin açılmasını sağlar.
Hafif asidik olan bu solüsyon daha ciddi tıkanıklıkları giderecektir. Ardından birkaç saat sonra üzerine kaynar su dökerek arkada kalan parçaları da temizlemeniz mümkündür.
TIKANMIŞ GİDERLERİ AÇMANIN YOLU
Karbonat ve sirke kullanarak tıkanmış banyo giderlerini temizleyebileceğinizi söyleyen uzmanlar ek olarak şunları söyledi: "Giderinizden öncelikle kaynar su dökerek işleme başlayın. Ardından yarım yarım bardak karbonat dökün."
"Üzerine bir fincan beyaz sirke eklemeden önce birkaç dakika iyice işlemesine izin verin ve ardından tekrar gidere kaynar su dökün."
Son olarak 10 dakika bekleyip giderinizi tekrar kaynar ve temiz bir suyla yıkamanız öneriliyor.
FARKLI BİR YÖNTEM
Uzmanlar, elbise askısı kullanmanın tıkanmış giderleri temizlemenin "etkili bir yolu" olabileceğini belirtiyor.
Bu yöntem daha çok banyo drenaj sisteminde ulaşılması daha zor olan tıkanıklıklarda kullanılmak için uygundur. Çoğu insanın evinde metal bir elbise askısı vardır, bu yüzden bu ipucu pratik ve kolay uygulanabilir.
Tel elbise askısını, giderin deliğine kolayca sığacak şekilde bükün. Ancak mutlaka kancalı ucun ileride olmasına özen gösterin. Bu sayede tıkanıklığa neden olan kalıntıları kolayca alabilirsiniz.Ardından askıyı çevirerek geri doğru çekin ve birikintilerin geldiğini göreceksiniz.
Temizlik uzmanları, "Elbise askısı yöntemi denenmiş ve test edilmiş bir numaradır ancak her seferinde işe yarar." diyor.
LAVABO POMPASINA DA BİR ŞANS VEREBİLİRSİNİZ
Banyo giderinizdeki tıkanıklığı gidermek için uğraşırken, bir lavabo pompasından yardım almanız da mümkündür. Giderdeki tıkanıklığı giderecek en etkili pompalar "fincan" şeklinde olanlardır.
Lavabo pompası kaçınılmaz olarak tüm kimyasalları borulara geri çekecektir ve bu maddeler giderden geri gelecektir. Bu nedenle tüm giysilerinize ve cildinize sıçrayabilirler. O nedenle bu yöntemi kimyasal bir ürüne başvurmadan önce uygulamanız önerilir. Lavabo pompasını etkili bir şekilde kullanmak için dikey olarak yukarı ve aşağı hareketler kullanmanız önerilir.
Sızdırmazlık ve güçlü emiş sağlamak için lavabo pompasının sapını eğmeden mümkün olduğunca düz tutmanız gerekiyor. Aynı hareket 15 ila 20 saniye boyunca tekrarlayın. Ardından gidern açılıp açılmadığını kontrol edin. Bu yöntem borudaki tıkanıklıkları gidermenin harika bir yoludur ve çoğu zaman etkili bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur.