Bu çözüm en iyisi! İşte 10 dakikadan kısa sürede tıkanmış lavaboları açan yöntem

Saç, sabun birikmesi ve banyo yağları ve saç kremi kalıntıları gibi banyo giderlerinin tıkanmasının birçok nedeni vardır. Bu noktada ilk başvurmayı düşündüğünüz ürünler güçlü kimyasallar ve yoğun ağartıcı ürünler olabilir. Ancak aslında tıkanmış bir gideri onarmak için kullanabileceğiniz birçok doğal çözüm var.

emizlik uzmanları sırlarını paylaştı ve lavaboları açmanın en pratik ve kolay yolunu anlatttı.

Son olarak 10 dakika bekleyip giderinizi tekrar kaynar ve temiz bir suyla yıkamanız öneriliyor.

"Üzerine bir fincan beyaz sirke eklemeden önce birkaç dakika iyice işlemesine izin verin ve ardından tekrar gidere kaynar su dökün."

Karbonat ve sirke kullanarak tıkanmış banyo giderlerini temizleyebileceğinizi söyleyen uzmanlar ek olarak şunları söyledi: "Giderinizden öncelikle kaynar su dökerek işleme başlayın. Ardından yarım yarım bardak karbonat dökün."

Hafif asidik olan bu solüsyon daha ciddi tıkanıklıkları giderecektir. Ardından birkaç saat sonra üzerine kaynar su dökerek arkada kalan parçaları da temizlemeniz mümkündür.

"Karbonat ve sirke kombinasyonu, köpüren bir kimyasal reaksiyon yaratır ve lavabolardaki tıkanıklığı kolayca parçalayarak giderin açılmasını sağlar.

Tıkanmış lavaboların açmanın en iyi çözümü, karbonat ve beyaz sirke karışımıdır.

FARKLI BİR YÖNTEM

Uzmanlar, elbise askısı kullanmanın tıkanmış giderleri temizlemenin "etkili bir yolu" olabileceğini belirtiyor.

Bu yöntem daha çok banyo drenaj sisteminde ulaşılması daha zor olan tıkanıklıklarda kullanılmak için uygundur. Çoğu insanın evinde metal bir elbise askısı vardır, bu yüzden bu ipucu pratik ve kolay uygulanabilir.

Tel elbise askısını, giderin deliğine kolayca sığacak şekilde bükün. Ancak mutlaka kancalı ucun ileride olmasına özen gösterin. Bu sayede tıkanıklığa neden olan kalıntıları kolayca alabilirsiniz.Ardından askıyı çevirerek geri doğru çekin ve birikintilerin geldiğini göreceksiniz.

Temizlik uzmanları, "Elbise askısı yöntemi denenmiş ve test edilmiş bir numaradır ancak her seferinde işe yarar." diyor.