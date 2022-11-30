Bu ev bitkilerini asla musluk suyu ile sulamayın! Sürekli yaptığınız bu hata…

VENÜS SİNEK KAPANI

Venüs sinek kapanı, musluk suyundaki kimyasalladan hiç hoşlanmaz. Bu bitkiler kimyasallara karşı oldukça hassastır ve köklerinin etrafında besin birikmesine dayanamazlar, bu nedenle onları musluk suyuyla sularsanız çabucak hastalanır ve ölürler.

Bu, özellikle suyun kireçle kalınlaştığı sert su bölgesinde yaşıyorsanız geçerlidir. Bitkinizin toprağında tebeşir veya tuz biriktiğini fark ederseniz, hemen saksı değiştirmeniz gerekecek, yoksa bitkiniz ölebilir. Venüs sinek kapanları, sırılsıklam toprağı sevmeseler de, her zaman makul derecede nemli tutulmayı severler. Onlar bataklık bitkileridir, bu yüzden kurumasına izin vermeyin.