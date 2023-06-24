Bu ev yapımı kremi sürüp gece mışıl mışıl uyuyun! Sivrisinekler size yaklaşamayacak…

Yapılışı:

Temiz ve kuru bir cam kavanoza hindistan cevizi yağını ekleyin. Hindistan cevizi yağı, krem kıvamı veren ana bileşendir ve aynı zamanda cildinizi nemlendirir.

Ardından, neem yağını ve badem yağını ekleyin. Neem yağı, sivrisineklere karşı etkili bir kovucu özelliğe sahiptir ve badem yağı da cildinizi besler ve korur.

Karışımı iyice karıştırmak için bir karıştırıcı veya çubuk kullanarak malzemeleri birbirine entegre edin. Böylece yağlar birbirleriyle homojen bir şekilde karışacak ve krem kıvamına gelene kadar çalkalayabilirsiniz.

Son olarak, lavanta yağı ve çay ağacı yağını ekleyin. Lavanta yağı sivrisinekleri uzak tutmanın yanı sıra rahatlamanıza yardımcı olurken, çay ağacı yağı da antiseptik özelliklere sahiptir ve cildinizi korur.

Tüm malzemeler iyice karıştığında, kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve kremi çalkalayarak tekrar karışmasını sağlayın.