Bu hata bitkilerin solmasına neden oluyor! Asla yanına koymayın…

Bitkiler eve huzurlu bir ortam sağlar ve güzel bir görüntü verir. Ancak konu ev bitkileri olduğunda pek çok insanın yaptığı yaygın ve çok kolay yapılan bir hata çoğu bitki türüne zarar verebilir.
Bu kolay hata, bitkinizi sıradan bir ev eşyasının, meyve kasesinin çok yakınına yerleştirmenizden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, meyvenin olgunlaştıkça bir gaz olan etileni yayması ve bunun çiçekleri ve bitkileri hızlı bir şekilde öldürebilmesi ve çiçekçilerin onu "sessiz katil" olarak adlandırmasına neden olmasıdır.
Doğal olarak meydana gelen bu süreç "bitkinin büyümesini engelleyebilir, büyümenin deforme olmasına neden olabilir, yaprakları kıvırabilir, tomurcukların çiçeklenmesini engelleyebilir ve çiçeklerin erken ölümüne neden olabilir." Her bitki etilenden aynı miktarda kötü etkilenmese de sevdiğiniz bitkilerinizi meyve kasenizden uzağa taşımak en iyisidir.
Bu gazı en çok yayan meyveler arasında elma, muz, domates, avokado, sert çekirdekli meyveler, kivi ve bazı kavun türleri bulunur ve meyvelerinizi buzdolabınızda saklamayı tercih ediyorsanız aynı süreç buzdolabınızda da meydana gelebilir. Bu nedenle, her şeyin mümkün olduğu kadar uzun süre taze kalmasını sağlamak için eşyaları orada nasıl sakladığınıza da dikkat etmelisiniz.
Etilene maruz kalmak brokoli ve lahananın sararmasına, salatalıkların çekirdeklerinin çıkmasına ve havuçların acılaşmasına neden olabilir. Aynı şekilde, marul ve diğer yeşillikler de etilen varlığında rengini kaybedebilir veya solabilir.
Gaza duyarlı olan meyve ve sebzeleri ayrı çekmece veya raflar kullanarak ya da saklama kapları kullanarak ayırmalısınız.