Bu hata bitkilerin solmasına neden oluyor! Asla yanına koymayın…

Evde bitki bakmak hem ortama güzel bir enerji verir hem de huzur verir. Ancak sürekli olarak bitkileriniz soluyorsa siz de bu yaygın hatayı yapıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre, pek çok evde yapılan bu hata 'büyümeyi durdurabilir' ve 'çiçeklerin erken ölümüne neden olabilir'.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Bitkiler eve huzurlu bir ortam sağlar ve güzel bir görüntü verir. Ancak konu ev bitkileri olduğunda pek çok insanın yaptığı yaygın ve çok kolay yapılan bir hata çoğu bitki türüne zarar verebilir.

Bu kolay hata, bitkinizi sıradan bir ev eşyasının, meyve kasesinin çok yakınına yerleştirmenizden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, meyvenin olgunlaştıkça bir gaz olan etileni yayması ve bunun çiçekleri ve bitkileri hızlı bir şekilde öldürebilmesi ve çiçekçilerin onu "sessiz katil" olarak adlandırmasına neden olmasıdır.