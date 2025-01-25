Bu köy yeni doğan her bebekle yeşeriyor!

Fidanların dikimi ve bakımında köyün gençlerinin kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Topal, "Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin' diyor. Biz de bu hadisi örnek aldık. Fidanları dikmeye devam edeceğiz. Köyde her yeni doğan çocuğun anne babası bir fidan alıyor, biz de toprakla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Fidanların bebeklerle birlikte büyüyeceğine dikkati çeken Topal, özellikle köy dışında yaşayanların ziyarete geldiğinde kendileri için güzel bir anı ile karşılaşacaklarını kaydetti.