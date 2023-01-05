Bu restorandaki yiyecekleri gören herkes şaşkına uğruyor! Geleceğin yemeği dedikleri böcek çıktı!

Un kurdu ve daha genel olarak böcekler, gelecek için sürdürülebilir ve düşük karbon emisyonlu bir gıda kaynağı sunabilir.

Restoranda iki kızıyla birlikte yemek yiyen Soheil Ayari, "Kendimi geleneksel bir restoranda gibi hissediyorum, ancak yediklerimin konsepti farklı. Ve dürüst olmak gerekirse, tatları normal yemeklere çok benziyor."

Ayari'nin küçük kızı da aynı derecede olumlu bir düşüncedeydi: "Çevre dostu ve dahası lezzetli."