Bu restorandaki yiyecekleri gören herkes şaşkına uğruyor! Geleceğin yemeği dedikleri böcek çıktı!

Veyet'in gösterişli ve alışılmışın dışında olan yemek seçenekleri maceracı kişilerin oldukça ilgisini çekiyor.
Parisli şef, un kurdu unu, tatlı patates ve sote edilmiş böcek larvalarıyla yapılan bir makarna porsiyonunu hazırlarken, "İlk kez deneyenler için ideal bir yemek" diyor. "Gerçekten ilginç tatlar var. Pek çok insan denedikten sonra beğendiğini söylüyor."
Ocak ayında Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA), un kurdunu insan tüketimine uygun bulmuş ve Mayıs ayında piyasada satışına onay vermiştir. Birçok restoran, cırcır böcekleri ve çekirgeler de dahil olmak üzere böcek bazlı gıda ürünleri için bir düzineden fazla başvuruda bulundu.
Un kurdu ve daha genel olarak böcekler, gelecek için sürdürülebilir ve düşük karbon emisyonlu bir gıda kaynağı sunabilir.
Restoranda iki kızıyla birlikte yemek yiyen Soheil Ayari, "Kendimi geleneksel bir restoranda gibi hissediyorum, ancak yediklerimin konsepti farklı. Ve dürüst olmak gerekirse, tatları normal yemeklere çok benziyor."
Ayari'nin küçük kızı da aynı derecede olumlu bir düşüncedeydi: "Çevre dostu ve dahası lezzetli."
Veyet, un kurdunu tesiste yetiştiriyor ve onları yulaf lapası ve sebzelerle besliyor. Un kurdu, iştah açıcı olmayan bir kurtçuk gibi görünse de, aslında kara böceğin protein, yağ ve lif açısından zengin larvalarıdır.
Çok yönlü bir bileşen olan un kurdu, bütün olarak körilerde veya salatalarda veya öğütülmüş makarna, bisküvi veya ekmek için un yapmak üzere kullanılabilir.
Avrupa Komisyonu sağlık ve gıda güvenliği sözcüsü Stefan De Keersmaecker, "Böcekler besleyicidir" dedi. "Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet ve gıda sistemine geçmemize gerçekten yardımcı olabilirler."
Veyet için zorluk iki yönlüdür: bireyler arasında bu yiyeceklerin tüketimini yaygınlaştırma ve böceklerin lezzetini diğer yiyeceklerle nasıl eşleştireceğini öğrenmek.
"Doğru tatları, doğru eşlikçilerini bulmalısınız. Bu sayede büyüleyici tatlar ortaya çıkarabilirsiniz. Bence tüm şefler de size aynısını söyleyecektir" dedi.