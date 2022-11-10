Bu temizlik ürünlerini asla karıştırmayın! Akciğer hasarına neden oluyor...

Ayrıca, Dr. Johnson-Arbor'a göre, birçok kişi ürünleri karıştırmanın temizliği daha hızlı veya daha etkili hale getirdiğini düşünülebilir, ancak bu her zaman doğru değildir. Bu nedenle, aşağıdaki tehlikeli temizlik ürünü kombinasyonlarını asla karıştırmayın ve temizlik ürünlerinizi basit tutarak sağlığınızı koruyun.

KLOZET TEMİZLEYİCİSİ VE ÇAMAŞIR SUYU

Tuvaletler en kolay kirlenebilen alanların başında gelmesi nedeniyle bazen klozet temizleyicisi yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda içerisine bir miktar çamaşır suyu ilave etmek mantıklı görünse de aslında ortaya tehlikeli bir karışımın çıkmasına neden olur. Dr. Johnson-Arbor, "Klozet temizleyicisi ve çamaşır suyunu birleştirmek klor gazı oluşturabilir" diyor ve ekliyor: "Sağlıklı insanlar için bu gazlardan herhangi birinin solunması öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe ve hatta nefes almada güçlüklere neden olabilir. Astım, KOAH veya diğer akciğer hastalıkları olanlar için bu kimyasalların solunmasından sonra ciddi solunum problemleri ortaya çıkabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir."

Bu kimyasallardan herhangi birine maruz kalırsanız ve nefes almakta güçlük çekiyorsanız, Dr. Arbor-Johnson temiz hava almak için hemen dışarı çıkmanızı öneriyor. "Tahrişin semptomları 10 ila 15 dakika sonra devam ederse veya astım veya diğer akciğer hastalıkları öykünüz varsa, acilen bir uzmandan yardım almanız önerilir."