Bu temizlik ürünlerini asla karıştırmayın! Akciğer hasarına neden oluyor...

Ayrıca, Dr. Johnson-Arbor'a göre, birçok kişi ürünleri karıştırmanın temizliği daha hızlı veya daha etkili hale getirdiğini düşünülebilir, ancak bu her zaman doğru değildir. Bu nedenle, aşağıdaki tehlikeli temizlik ürünü kombinasyonlarını asla karıştırmayın ve temizlik ürünlerinizi basit tutarak sağlığınızı koruyun.
KLOZET TEMİZLEYİCİSİ VE ÇAMAŞIR SUYU
Tuvaletler en kolay kirlenebilen alanların başında gelmesi nedeniyle bazen klozet temizleyicisi yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda içerisine bir miktar çamaşır suyu ilave etmek mantıklı görünse de aslında ortaya tehlikeli bir karışımın çıkmasına neden olur. Dr. Johnson-Arbor, "Klozet temizleyicisi ve çamaşır suyunu birleştirmek klor gazı oluşturabilir" diyor ve ekliyor: "Sağlıklı insanlar için bu gazlardan herhangi birinin solunması öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe ve hatta nefes almada güçlüklere neden olabilir. Astım, KOAH veya diğer akciğer hastalıkları olanlar için bu kimyasalların solunmasından sonra ciddi solunum problemleri ortaya çıkabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir."
Bu kimyasallardan herhangi birine maruz kalırsanız ve nefes almakta güçlük çekiyorsanız, Dr. Arbor-Johnson temiz hava almak için hemen dışarı çıkmanızı öneriyor. "Tahrişin semptomları 10 ila 15 dakika sonra devam ederse veya astım veya diğer akciğer hastalıkları öykünüz varsa, acilen bir uzmandan yardım almanız önerilir."
ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAK
Bir temizlik ürünleri markasının şefi olan Jenna Arkin, temizlik ürünlerinin zaman zaman bilinçsiz kullanıldığını söylüyor. Bu nedenle, çoğu zaman tüketiciler farkında olmadan yapmamaları gereken şeyleri birleştirebilir. Bunun en yaygın örneklerinden biri çamaşır suyu ve amonyaktır. Arkin, "Çamaşırhane ürünlerinde, tuvalet temizleyicilerinde ve bazı dezenfektanlarda bulunan klorlu ağartıcı, genellikle pencere temizleyicilerinde bulunan amonyakla karıştırıldığında, toksik bir kloramin gazı dumanı oluşturan kimyasal bir reaksiyonla sonuçlanır" diyor. "Bu gaz ise konsantrasyon halde öldürücü olabilir."
Mutlaka bu tip kimyasal ürünleri kullanırken etiketlerini dikkatli şekilde okuyun. Eğer iki ürünün karışımının tehlikeli olup olmadığından emin değilseniz öncelikle bir uzmana danışın.
ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKE
Çamaşır suyu gibi saf klorlu ağartıcı veya ağartıcı bazlı ürünler ile beyaz sirke, temizlik sirkesi ve hatta toksik olmayan sirke bazlı solüsyonların karıştırılması tehlikeli olabilir. Bilim insanı David A. Walla, "Çamaşır suyu ve sirke veya tuvalet temizleyicisi gibi herhangi bir asit veya asidik ürün karıştırıldığında klor gazı oluşturarak gözlerde yanmaya ve sulanmaya yol açar" diyor.
Dr. Walla, yanlışlıkla klor gazı oluşturursanız seyreltmek için suyla karıştırmaktan da kaçınmanızı söylüyor. Klor gazı ve su, aynı zamanda tahriş edici olan hidroklorik ve hipokloröz asitleri oluşturmak üzere birleşir. Bunun yerine kendinizi, ailenizi ve evcil hayvanları bölgeden uzaklaştırın, temiz hava alın, semptomlarınızı izleyin ve gerekirse tıbbi yardım isteyin.
HİDROJEN PEROKSİT VE SİRKE
Hidrojen peroksit bazlı ürünleri sirke ile karıştırmak büyük bir hatadır. Dr. Walla, hidrojen peroksit ve sirkenin perasetik asit oluşturduğu konusunda uyarıyor. Bu kombinasyon sadece oldukça aşındırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gözler, cilt, boğaz, burun ve hatta akciğerler için de tehlike oluşturur.
GİDER AÇICI VE ÇAMAŞIR SUYU
Giderde oluşan kötü kokuyu gidermek için önce gider açıcı kullanıp ardından çamaşır suyu dökmek mantıklı bir seçenek gibi dursa da durum aslında bunun tam tersi. Bir temizlik markası kurucusu Carol Mehas bunun inanılmaz derecede tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. "Bu, çok küçük bir boruda meydana gelebilecek ölümcül bir reaksiyonu oluşturacak bir karışım. Gider açıcılar genellikle sodyum hidroksit olarak da bilinen lye ile yapılır. Bu madde ise saç ve sabun köpüğü gibi birikmiş organik maddenin yok edilmesini hızlandırmak için birikmeyi kimyasal olarak parçalar. Çamaşır suyu ile karıştırıldığında ise ortaya zehirli gazlar çıkar. Gideriniz küçük, kapalı bir alan olduğundan, meydana gelen kimyasal reaksiyonlardan oluşan zararlı gazların, doğrudan giderden, bulunduğunuz odaya geri dönmesi ise kaçınılmazdır."
Mehas, bu kombinasyonun solunması halinde ağzınızı ve boğazınızı yakabileceği veya potansiyel olarak akciğer hasarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.
FARKLI GİDER TEMİZLEYİCİLER
Tıkanmış giderler sinir bozucu olabilir ve gideriniz ilk üründe açılmadığında başka bir ürün denemeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak temizlik ve tasarım uzmanı Stefan Bucur bunun kaçınılması gereken bir kombinasyon olduğunu söylüyor. Bucur, "Bazı gider temizleyicileri alkali bazlı, diğerleri ise asit bazlı" diyor ve ekliyor: "Bu kombinasyon klor gazının salınmasına veya daha kötüsü bir patlamaya neden olabilir."
Bu nedenle, gideriniz açılmadığında ya daha önce kullandığınız üründen biraz daha ekleyin ve tamamen açılmasını bekleyin ya da yardım için bir profesyoneli arayın.
ÇAMAŞIR SUYU VE OVMA ALKOLÜ
Küveti veya tezgahı dezenfekte etmek için çamaşır suyu ile ovma alkolünü yani İzopropil Alkolü karıştırmak etkili gözükebilir. Ancak bu karışım kloroform oluşturur. Dr. Walla, "Bu son derece toksik kombinasyon gözlere, cilde, karaciğere, böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir" diyor.
Temizlik için saf ovma alkolü kullanmasanız bile birçok temizlik ürününün bu maddeyi içerdiğini unutmayın.
OKSALİK ASİT VE TRİKLOROİZOSİYANÜRİK ASİT
Oksalik asit bazlı temizleyiciler, tava ve ocaklardaki yapışmış yiyecekleri ve yağları çıkarmak için mükemmel olabilir, ancak bunları trikloroizosiyanürik asit içeren ürünlerle karıştırmaktan kaçının. Bucur, "Diğer birçok kötü temizlik ürünü kombinasyonu gibi, bu da klor gazı oluşturabilir" diyor.