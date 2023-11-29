Bu tüyo yarım kalan avokadonun 2 kat daha uzun süre dayanmasını sağlıyor! Tek yapmanız gereken şey…

Örneğin sekiz gün içerisinde buzdolabında bekletilen avokado daha da yeşil bir hal alırken, odada bekletilen avokado daha sarı ve kuru bir hal alabilir.

Buzdolabında bekletilen avokado, dışarıda saklanan avokadoya göre daha iyi bir kıvamda olur.

Buzdolabında ve dışarıda bekletilen her iki avokado da iyi bir tada sahip olabilir ancak buzdolabında bekletilen avokado çok daha taze, lezzetli olur.