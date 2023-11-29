Bu tüyo yarım kalan avokadonun 2 kat daha uzun süre dayanmasını sağlıyor! Tek yapmanız gereken şey…

Avokadolar, kısa süre içerisinde kahverengine dönüşmesi tüketim süresinin kısalmasına ve bozulmaya başlamasına neden olur. Bu nedenle avokadonun kahverengiye dönüşmeden önce tüketilmesi gerekir. Avokadoyu muhafaza edebilmek için oldukça pratik bir yöntem mevcut, bu yöntem için tek yapmanız gereken avokadonun bulunduğu yeri değiştirmek. Uygulayacağınız bu tüyo sayesinde avokadonun 2 kat daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer satın aldığını avokado tamamen olgunlaşmamış ise olgunlaşana dek oda sıcaklığında ve tezgahın üzerinde bekletin.
Avokado istediğiniz kıvama ve yumuşaklığa geldiğinde buzdolabına koyun. Aldığınız avokado eğer olgunlaşmamışsa ve buzdolabına yerleştirirseniz olgunlaşmaz ve yumuşamaz.
Bu nedenle buzdolabına koymadan önce mutlaka olgunlaşması için bekleyin.
Örneğin sekiz gün içerisinde buzdolabında bekletilen avokado daha da yeşil bir hal alırken, odada bekletilen avokado daha sarı ve kuru bir hal alabilir.
Buzdolabında bekletilen avokado, dışarıda saklanan avokadoya göre daha iyi bir kıvamda olur.
Buzdolabında ve dışarıda bekletilen her iki avokado da iyi bir tada sahip olabilir ancak buzdolabında bekletilen avokado çok daha taze, lezzetli olur.
KESİLMİŞ AVOKADONUN SAKLANMASI İÇİN…
Avokadoyu kestikten sonra kararmaması için en önemli faktörlerden birisi çekirdeğini çıkartmamaktır. Bunun için avokadoyu kestikten sonra çekirdeksiz kısımlarını tüketin. Çekirdeğin yer aldığı bölgenin etrafına limon sürüp streç filmle sarın ve buzdolabına yerleştirin.
Kesilmiş avokadoyu saklayabilmek için bir diğer yöntem şöyle;
Bu yöntem için de avokadonun çekirdeğini çıkarmamanız gerekir. Saklama kabının içerisine yarısını geçecek miktarda su ekleyin. Ardından kestiğiniz avokadonun çekirdeğinin suya dönük bir biçimde yerleştirin ve kabın zemininiyle temas kurmamasına dikkat edin. Saklama kabının kapağını kapatarak buzdolabına yerleştirin, böylece avokadoyu 3 boyunca kararmadan muhafaza edebilirsiniz.
PÜRE HALİNDE SAKLAYABİLMEK İÇİN…
Avokadoyu püre halinde saklayabilmek için buzluğa yerleştirmeniz gerekir. Bu yöntem için avokadoyu iki parça olacak biçimde kesip çekirdeğini çıkarın. Bir kabın içerisine avokadoyu aktarın. Ardından avokadoyu ezerek püre biçimine getirin.
Elde ettiğiniz püreye limon suyu ilave edip kabın kapağını kapatın. Böylece avokadoyu 3 ay boyunca saklayabilirsiniz.