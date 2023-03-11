Bu uyarıya çok şaşıracaksınız! İşte "yıkamayı unuttuğumuz" o vücut bölümü

Aile Hekimi Dr. Jen Caudle, birçok insanın ya tamamen yıkamayı atladığı ya da düzgün temizlemediği vücut parçaları olduğunu söyledi.

Dr. Caudle, sosyal medyada paylaştığı bilgilerde vücut parçalarını temizlemenin büyük bir önem taşıdığına dair uyarılarda bulundu ve bu durum, binlerce kişinin dikkatini çekti.

Birçok insanın, öncelikle vücudunun ön bölümünü yıkamaya daha çok odaklandığını, fakat aslında sırtın da yıkama için büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Caudle, sadece şampuanın ve duş jelinin vücudunuzdan akmasının yeterli olmadığını dile getiriyor.

Ayrıca doktorun bazı insanların özellikle atladığı bir bölüme vurgu yapıyor Dr. Caudle. "Göbek deliğinin" kimsenin önemsemediği bir bölge olduğunu söyleyen doktor, bu bölgenin en çok bakteri biriktirebilen yerlerden biri olduğunu dile getirdi.