Bu yöntem saniyeler içinde kestaneyi kabuğundan ayırıyor: Kestanelerin lokum gibi olmasını sağlıyor!

Soğuk havalarda içinizi sıcacık yapan bir lezzet olan kestane, içeriğindeki B vitamini sayesinde de beyin sağlığını koruyarak, sinirleri güçlendirmeye yardımcı oluyor. Peki bu besinin, pişirme yöntemlerini biliyor musunuz? Bu yöntemler ile kestanenin tadına doyamayacaksınız. Gelin öyleyse bu formüllerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Kestane, fırında rahatlıkla pişirebileceğiniz besinler arasında. İlk olarak kestanelerin üzerine güzelce çizikler atın. Ardından fırın tepsisine kestaneleri sıralayın. 170 dereceli fırında 20 dakika kadar pişirin. Ayrıca fırında kestaneleri pişirirken tepsiye pişirme kağıdı da koyabilirsiniz. Bunun sonucunda kestanelerin yapışmayasını önleyerek, hızlı bir şekilde kestanelerin tepsiden ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz.
TAVADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Kestanelere küçük küçük çizikler atın. Attığınız çizikler kestaneyi hızlı bir şekilde kabuğundan ayrılmasına yardımcı olacak. Ardından suyun içerisinde 10 dakika kadar bekleterek yumuşamasını sağlayın. Suyun içinde bekletmeye vaktiniz kısıtlı ise 1 kilo kestaneyi tavaya alın. Ardından üzerine 1 çay bardağı su ekleyerek pişirme işlemine başlayın. Kestaneyi bu yöntemle pişirmek, hem kestanenin lokum gibi olmasını sağlayacak hem de şeklini kaybetmeyecek. Özellikle kestanelerin yapışmasını istemiyorsanız, teflon tava tercih etmenizde fayda var. Eğer eski, yanmış bir tava içerisinde kestaneleri pişirecekseniz, bu durum kestanelerin tavaya yapışmasına ve kestanelerin dağılmasına sebep olacak.
SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Kestaneleri suyun içerisinde pişirmek, kestanelerin kurumasını engelleyecek. Bu yöntemi uygularken, kesinlikle kestaneleri 2 saat suyun içerisinde bekletmeyi unutmayın. Suyun içerisinde bekletmek kestanelerin pamuk gibi olmasını hem de muz gibi kolay bir şekilde soyulmasını sağlayacak. Tavaya eklediğiniz suyun içerisinde önce kestaneleri haşlayın ardından haşladığınız kestaneleri közleyebilirsiniz. Eğer kestane şekeri yapmak istiyorsanız, kestaneleri sıcak suda haşlayın. Direkt hiçbir işlem uygulamadan, kestaneleri bu şekilde de kolayca tüketebilirsiniz.
MİKRODALGADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Kestaneyi mikrodalga fırınında pişirmeyi denediniz mi? Fazlasıyla basit olan bu yöntem ile damak çatlatan kestaneler elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken şey, ılık suyun içerisinde kestaneleri 45 dakika kadar bekletin. Ardından mikrodalga tabağına kestaneleri dizin. Eğer suyun içerisinde 45 dakikadan daha uzun süre bekletirseniz, kestaneleriniz daha yumuşak bir kıvamda olacaktır. Mikrodalga sıcaklığına göre 5 ila 8 dakika arasında kestaneleri pişirebilirsiniz.
KÖZDE KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
En çok tercih edilen yöntemlerden biri de ateşte kestane pişirmektir. İlk olarak kestaneleri güzelce yıkayın. Sonra hepsine çizikler atın. Ardından kestaneleri suda beklettikten sonra közün içerisine kestaneleri atın. Daha sonra kısık bir ateşte kestaneleri pişirmeye başlayın. Közde ve ateşte pişen kestaneler böylece daha lezzetli olacaktır.