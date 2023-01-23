Bu yöntem saniyeler içinde kestaneyi kabuğundan ayırıyor: Kestanelerin lokum gibi olmasını sağlıyor!

SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR? Kestaneleri suyun içerisinde pişirmek, kestanelerin kurumasını engelleyecek. Bu yöntemi uygularken, kesinlikle kestaneleri 2 saat suyun içerisinde bekletmeyi unutmayın. Suyun içerisinde bekletmek kestanelerin pamuk gibi olmasını hem de muz gibi kolay bir şekilde soyulmasını sağlayacak. Tavaya eklediğiniz suyun içerisinde önce kestaneleri haşlayın ardından haşladığınız kestaneleri közleyebilirsiniz. Eğer kestane şekeri yapmak istiyorsanız, kestaneleri sıcak suda haşlayın. Direkt hiçbir işlem uygulamadan, kestaneleri bu şekilde de kolayca tüketebilirsiniz.

MİKRODALGADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR? Kestaneyi mikrodalga fırınında pişirmeyi denediniz mi? Fazlasıyla basit olan bu yöntem ile damak çatlatan kestaneler elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken şey, ılık suyun içerisinde kestaneleri 45 dakika kadar bekletin. Ardından mikrodalga tabağına kestaneleri dizin. Eğer suyun içerisinde 45 dakikadan daha uzun süre bekletirseniz, kestaneleriniz daha yumuşak bir kıvamda olacaktır. Mikrodalga sıcaklığına göre 5 ila 8 dakika arasında kestaneleri pişirebilirsiniz.