Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Günlük hayatta işinize yarayabilecek ipuçları…

SOĞAN VE PATATES SAKLAMA

Patatesleri ve soğanları birlikte saklamak çoğu kişinin yaptığı yaygın bir hatadır çünkü uzun bir raf ömrüne sahiptirler. Ama bu aslında onlar için yapabileceğiniz en kötü şeydir. Patatesler, soğanlarınızın olgunlaşma sürecini gerçekten hızlandıracak belirli gazlar açığa çıkarmaktadır. Daha da kötüsü, birlikte depolandığında hem soğan hem de patates daha çabuk çürür ve bozulur. Bu yüzden yapılacak en iyi şey onları ayrı olarak saklamaktır.