Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Günlük hayatta işinize yarayabilecek ipuçları…

Bu tüyolar günlük hayatta işinizi kolaylaştırabilir ve daha rahat bir gün geçirmenizi sağlayabilir.
ÖLÇÜ KAŞIĞI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER
Bu ölçü kaşığı tüyosu, pişirme sürecinizi kolaylaştırabilir ve size çok zaman kazandırabilir. Buradaki fikir, kaşığı una veya kullandığınız herhangi bir kuru malzemeye batırmanız gerektiğidir. Ölçü kaşığını kuru malzemelere batırırsanız yapışacak ve temizliği zor olacaktır. Onun yerine malzemenizi kaşığı temas ettirmeden kuru ürünlerin üzerine dökün.
ACI BİBER KULLANIRKEN DİKKAT
Acı biber birçok insanın severek tükettiği sağlıklı ve lezzetli tatlardır. Ancak kesilmeleri zorlu olabilir. Hatta acı biberleri kestikten sonra ellerinizi yıkasanız bile gözünüze dokunduğunuzda tahriş olmalarına neden olabilirsiniz. Burada, yanma hissine yol açan madde olan kapsaisini ellerinizden tamamen çıkarmak için sabunla yıkamadan önce bir miktar bitkisel yağ sürmeniz yeterli olacaktır.
KÜÇÜK ALANLARDA YEMEK PİŞİRMEK
Aynı ocakta 2 tencere ile aynı anda 2 yemek pişirebilirsiniz. Bu sayede aynı anda birden fazla yemeği kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Özellikle küçük alanlarda ideal olabilecek bu yöntemde tek dikkat edilmesi gereken ise üstteki tencerenin düşmemesi için alt tencerenin doğru yerleştirildiğinden emin olun.
YİYECEKLERİN TAŞMASINI ÖNLEYİN
Hepimizin başına mutlaka gelmiştir. Ocakta bırakılan bir tencerenin içerisindekiler, küçük bir dalgınlık anında taşar ve tüm ocağı batırır. Ancak artık bunun için endişelenmenize gerek yok. Sıvıların dışarı akmasını önlemek için tava kapağı ile tava arasına tahta bir kürdan yerleştirin ve artık taşmadığını göreceksiniz.
MEYVE VE SEBZELERİ SAKLARKEN
Yumuşamış veya olgun sebze ve meyveleri, düzgün bir şekilde nasıl saklayacağınızı bilmiyorsanız kullanılmaları zor olabilir. Amaç, ürünlerin aynı zamanda kullanılabilir olması için eşit şekilde olgunlaşmalarını sağlamaktır. Şeftali, avokado ve domates gibi yumuşak meyve ve sebzeleri 1 ila 2 gün boyunca bir kağıt torbaya koyarak eşit şekilde olgunlaştırabilirsiniz.
SOĞAN VE PATATES SAKLAMA
Patatesleri ve soğanları birlikte saklamak çoğu kişinin yaptığı yaygın bir hatadır çünkü uzun bir raf ömrüne sahiptirler. Ama bu aslında onlar için yapabileceğiniz en kötü şeydir. Patatesler, soğanlarınızın olgunlaşma sürecini gerçekten hızlandıracak belirli gazlar açığa çıkarmaktadır. Daha da kötüsü, birlikte depolandığında hem soğan hem de patates daha çabuk çürür ve bozulur. Bu yüzden yapılacak en iyi şey onları ayrı olarak saklamaktır.
CİPS YERKEN DİKKAT
Geleneksel olarak cips torbaları uzun süre dik durur ve bu da baharatın dibe çökmesine neden olur. Bunu önlemek için poşeti ters tarafından açın ve tüketmeden önce sallayın.