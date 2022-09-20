Bu yumurta kil, kül ve kireçle yapılıyor! Kokusu ve tadı hayrete düşürüyor...

Bu yumurta Çin'de çok tercih edilen hatta severek yenilen yiyeceklerden biri oluyor. Peki bu yiyeceğin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Öyleyse gelin yüzyıl yumurtasının oluşumuna birlikte bir bakalım.
TOPRAK TADINA SAHİP OLDUĞU SÖYLENİLİYOR
Dünyada birçok enteresan mutfak kültürüne rastlıyoruz işte bu da onlardan biri oluyor! Yüz yıllık yumurta olarak da bilinen bir asırlık yumurta, aslında Çin mutfağına ait. Bu yumurtanın nasıl oluştuğunu söyleyecek olursak, Yüzyıl yumurtası; ördek, tavuk veya bıldırcın yumurtasının kil, kül, tuz, çabuk kireç ve pirinç kabukları karışımının içinde 3 ay bekletilmesiyle oluşuyor. Çok keskin bir kokusu olduğu için yüzyıllardır bekletildiği düşünülüyor fakat bu tamamen büyük bir yanlış! Bu yumurtanın, aslında yüzyıllar önce, tesadüf eseri, kirecin içinde beklemiş, ördek yumurtalarının denenmesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Yumurtanın tadını merak edecek olursanız, beyazının pek bir tadı yok ama sarısı güçlü bir şekilde amonyak ve kükürt kokuyor yani karmaşık bir toprak tadına sahip olduğu söyleniliyor.
YÜZYIL YUMURTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Yüzyıl yumurtalarının, yaklaşık altı yüzyıl önce Ming hanedanlığı döneminde Çin'in Hunan kentinden geldiği söyleniyor. En popüler hikaye, bir adamın onları evinin inşası sırasında, iki aydır sönmüş kireçte yatan ördek yumurtalarını gördüğünde keşfettiğidir.
Bu yumurtaları yiyip tadını beğenen bu kişi daha da güzelleştirmek için tuz ekledi. Daha romantik bir başka hikaye ise, kur yapmak istediği bir kadının bahçesine yumurta bırakan, ancak yumurtaları yarım ay sonra kül çukurunu temizleyene kadar keşfetmeyen bir adamla ilgili. Böylece asrın yumurtasının yaratılmasına yol açıyor. Tabii bunlar sadece bir söylenti...
Yüzyıl yumurtasının faydaları;