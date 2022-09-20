Bu yumurta kil, kül ve kireçle yapılıyor! Kokusu ve tadı hayrete düşürüyor...

TOPRAK TADINA SAHİP OLDUĞU SÖYLENİLİYOR

Dünyada birçok enteresan mutfak kültürüne rastlıyoruz işte bu da onlardan biri oluyor! Yüz yıllık yumurta olarak da bilinen bir asırlık yumurta, aslında Çin mutfağına ait. Bu yumurtanın nasıl oluştuğunu söyleyecek olursak, Yüzyıl yumurtası; ördek, tavuk veya bıldırcın yumurtasının kil, kül, tuz, çabuk kireç ve pirinç kabukları karışımının içinde 3 ay bekletilmesiyle oluşuyor. Çok keskin bir kokusu olduğu için yüzyıllardır bekletildiği düşünülüyor fakat bu tamamen büyük bir yanlış! Bu yumurtanın, aslında yüzyıllar önce, tesadüf eseri, kirecin içinde beklemiş, ördek yumurtalarının denenmesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Yumurtanın tadını merak edecek olursanız, beyazının pek bir tadı yok ama sarısı güçlü bir şekilde amonyak ve kükürt kokuyor yani karmaşık bir toprak tadına sahip olduğu söyleniliyor.