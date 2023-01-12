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Bulaşık makinesinde yıkanan bardakların lekeli çıkmasını önlüyor! Her seferinde parıladayan bulaşıklar için…

Kalabalık bir misafir grubunu ağırladıktan sonra biriken kirli bulaşıklar, bulaşık makinesinde yıkanmak için dağ gibi bir birikinti oluşturabilir. Ancak burada asıl sorun, yıkandıktan sonra bile kirli gözüken ve üzerinde sis gibi leke kalan cam bardaklardır. Ne kadar bulaşık deterjanı ya da parlatıcı denediyseniz de kurtulamadığınız bu sorunu önlemenin aslında çok basit bir yolu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:04
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Bulaşık makinesinde yıkanan bardakların lekeli çıkmasını önlüyor! Her seferinde parıladayan bulaşıklar için…

İşte her sefasında cam bardakları bulaşık makinesinde yıkayıp parıl parıl yapmanın yolu. Temizlik uzmanları sizler için anlattı.

İKİ MALZEME YETİYOR

Temizlik uzmanı sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda cam bardaklar için en etkili püf noktasını anlatıyor.

Denenmiş ve güvenilir hilesini ortaya çıkararak, takipçilerine pis cam bardaklarını bulaşık makinesine atmaların. Ardından ise makinenin içerisinde top haline getirdikleri bir alüminyum folyo ile bir bardak beyaz sirke eklemelerini tavsiye etti.

Bu yöntem, bazıları için alışılmadık görünse de, pek çok kişiyi de denemek için teşvik etti. Videonun devamında ise bu yöntemle yıkanan bardakların ne kadar temiz olduğu ve ışıldadığı gösterildi.

Bazı izleyiciler bu yöntem karşısında şaşkınlığını belirtirken bazıları ise deneyeceğini söyledi.

Diğer izleyenler de kendi önerilerini yaptılar. Bir kişi bulaşık makinesine yarım kesilmiş limon koymalarını önerirken, bir başkası ise biraz sitrik asit tavsiye etti.

Bu konuda uzman olan Brittany Kline, alüminyum folyo numarasını tartışırken şunları açıkladı: "Alüminyum, çatal bıçak takımınızdaki herhangi bir birikmeyi gidermeye ve onu yeni gibi görünmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, önceden oluşan su lekelerini yok etmenin harika bir yoludur."

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