Bulaşık makinesindeki kireci yok ediyor! İşte en doğal yöntem

Ev hanımlarının bulaşık yıkama derdini ortadan kaldıran bulaşık makinesi, zamanla içerisinde biriken kirler ve kireçle aslında sandığınız kadar temiz da olmayabilir. Bulaşık makinesini temizlemek için kullanabileceğiniz çeşitli kimyasal maddeler bulunsa da uzmanlar sağlık açısından doğal içeriklerin kullanılmasını öneriyor. İşte evinizde bulunan doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu kireç sökücü tüm makinenizi tertemiz yapacak.
BULAŞIK MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?
Bulaşık makinenizi düzenli olarak temizlemek, hem makinenizin performansını arttırır hem de daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Makinenizi temizlemeden önce tüm bulaşıkları ve rafları çıkardığınızdan emin olun. Ayrıca pervaneyi ve filtreyi de unutmamak gerekiyor. Yüzeylerde belirgin kireçlenme olmasa da gider gibi gözükmeyen yerlerde birikme yapabilir.
Çıkardığınız tüm parçaları güzelce yıkayıp temizlediğinizden emin olun. Bu parçaları temizlemek için 1 çay bardağı karbonatı suyla karıştırıp macun kıvamına getirin. Süngerin sert kısmına koyacağınız bu karışımla nazikçe tümünü ovalayın ve 20 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabilirsiniz.
KİREÇLERDEN ARINDIRAN DOĞAL TARİF
Malzemeler;
Uygulama;
Boş haldeki bulaşık makinesinin alt rafını dışarı açarak tabana karbonat,limon tuzu ve kabartma tozunu serpiştirin. Arından üzerine sirkeyi dökün. Bu noktada yavaş yavaş tepkimeye giren maddelerin sesini duymaya başlayacaksınız. Kapağını kapattığınız bulaşık makinesini en yüksek sıcaklıkta ve en uzun programda çalıştırmaya başlayın. Programın bitmesinin ardından makinenin hem içi hem de görünmeyen noktaları tertemiz olacak.
DİĞER ETKİLİ YÖNTEMLER
Bulaşık makinenizin içerisini tamamen boşaltıp parçaları güzelce silin. Ardından makinenin tabanına bir yemek kaşığı karbonat serpin. Beyaz sirke doldurduğunuz bir bardağı makinenin üst rafına dik duracak şekilde yerleştirin ve ardından kapağını kapatın.
Makinenin en uzun programında ve en yüksek sıcaklığında bu şekilde çalışmasına izin verin. Yıkama işlemi bittikten sonra makineniz tertemiz olacak.
Filtre ve taban temizliğine özel yöntem
Bulaşık makinesinin en kirli kısmı olan filtre ve taban, tüm kirli suların aktığı alan olduğu için çabukcak pislenip kireçlenebiliyor. 1 bardak sirkeye 1 bardak suyu ekleyip karışımı hazırlayın. Ardından makinenin alt kısımda bulunan kapağı çıkarıp karışımın da yarısını bir kaba alın. Kabın içerisine kapağı yerleştirip kirlerin kendi kendine çözülmesine izin verin. Karışımın diğer yarısını ise sünger yardımıyla bulaşık makinesinin taban kısmını silmek için kullanın. Suda beklettiğiniz kapağı da durulayıp yerine yerleştirerek temizleme işlemini bitirebilirsiniz.
Pervane kısmına özel temizlik
Bulaşık makinesinin alt ve üst kısmında bulunan ve suyu yukarı doğru basınçlı bir şekilde püskürtmeye yarayan bu kanallar suyla sürekli temasları nedeniyle en çabuk kireçlenen noktaların başında geliyor. Bulaşık makinenizdeki pervane kısmında bulunan deliklerin etrafında beyaz tortular bulunuyorsa temizleme zamanı gelmiş demektir.
Öncelikle deliklerde biriken kireci temizlemek için ince uçlu bir cisime ihtiyacınız olacak. Kürdan kullanabileceğiniz gibi iğne gibi malzemelerden de yararlanabilirsiniz ancak makineye zarar vereceğinden önerilmediğini belirtelim. Ardından 1 su bardağı suyu 1 su bardağı sirkeyle karıştırıp temiz bir sünger yardımıyla pervanenin her kısmını nazikçe ovalayın. Suyla duruladıktan sonra hem alt hem de üst bölümde bulunan pervanenin daha basınçlı su püskürttüğünü, dolayısıyla bulaşıkların daha iyi temizlendiğini göreceksiniz.