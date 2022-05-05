Bulaşık makinesindeki kireci yok ediyor! İşte en doğal yöntem

Ev hanımlarının bulaşık yıkama derdini ortadan kaldıran bulaşık makinesi, zamanla içerisinde biriken kirler ve kireçle aslında sandığınız kadar temiz da olmayabilir. Bulaşık makinesini temizlemek için kullanabileceğiniz çeşitli kimyasal maddeler bulunsa da uzmanlar sağlık açısından doğal içeriklerin kullanılmasını öneriyor. İşte evinizde bulunan doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu kireç sökücü tüm makinenizi tertemiz yapacak.

BULAŞIK MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Bulaşık makinenizi düzenli olarak temizlemek, hem makinenizin performansını arttırır hem de daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Makinenizi temizlemeden önce tüm bulaşıkları ve rafları çıkardığınızdan emin olun. Ayrıca pervaneyi ve filtreyi de unutmamak gerekiyor. Yüzeylerde belirgin kireçlenme olmasa da gider gibi gözükmeyen yerlerde birikme yapabilir.

Çıkardığınız tüm parçaları güzelce yıkayıp temizlediğinizden emin olun. Bu parçaları temizlemek için 1 çay bardağı karbonatı suyla karıştırıp macun kıvamına getirin. Süngerin sert kısmına koyacağınız bu karışımla nazikçe tümünü ovalayın ve 20 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabilirsiniz.