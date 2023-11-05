Bulaşık makinesindeki kötü kokuyu uçuruyor! En etkili doğal temizleyici…

PÜSKÜRTME KOLUNU TEMİZLEME Üst veya alt püskürtme kolundaki delikler tıkanırsa bulaşık makineniz de çalışmaz. Tıkanmalar aynı zamanda hoş olmayan bulaşık makinesi kokularının da kaynağı olabilir. Bunları temizlemek için kolları çıkarın, mutfak lavabosunun üzerinde birer birer tutun ve yiyecek parçacıklarını bir kürdan ile yerinden temizleyin. Temiz olduklarından emin olmak için deliklerden su akıtın ve kolları bulaşık makinesine tekrar takın.

BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNİ TEMİZLEME Zamanla bulaşık makinesinin duvarlarında ve kapısında sabun köpüğü ve kir birikebilir. Bunları sıcak sabunlu su ve bir bez veya sert fırça ile ovalamak büyük bir fark yaratabilir. Bunu yaparken aynı zamanda küf ve mantar birikmesine neden olabilecek rafları ve kapı contalarını da silin.