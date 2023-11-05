Bulaşık makinesindeki kötü kokuyu uçuruyor! En etkili doğal temizleyici…

Önereceğimiz bu adımlar sayesinde bulaşık makinenizi derinlemesine temizleyebilir hem oluşan kötü kokudan hem de ileride oluşabilecek olanlardan kurtulabilirsiniz. İşte en doğal ve etkili o yöntem…
BULAŞIK MAKİNESİ NEDEN KOKAR?
Durgun su bulaşık makinesinin içinde küf oluşmasına neden olabilir. Bu durum, örneğin tatildeyken bulaşık makinesinin kapağını uzun süre kapalı bırakırsanız da meydana gelebilir.
Yiyecek parçacıkları tahliye filtresinde, tahliye hortumunda, püskürtme kolunda veya bulaşık makinesinin başka yerlerinde de birikebilir. Parçacıklar balık, yumurta veya diğer güçlü kokulu yiyeceklerden oluşuyorsa koku özellikle kötüleşebilir.
Neyse ki kötü kokan bulaşık makinenizi birkaç kolay adımda temizleyebilirsiniz.
TAHLİYE FİLTRESİNİ TEMİZLEME
Bulaşık makinesi kokularının en yaygın nedeni tıkalı tahliye filtresidir. Bulaşık makinenizde bu kısım muhtemelen arka alt kısmında bulunur.
Filtreyi çıkarıp mutfak lavabonuzda sıcak sabunlu suyla, şişe fırçası kullanarak tüm aralıklara ulaşacak şekilde temizleyin. Filtreyi tekrar yerleştirmeden önce drenajda yiyecek parçacıkları bulunmadığını kontrol edin. Herhangi bir kalıntı bulursanız süngerle silin.
PÜSKÜRTME KOLUNU TEMİZLEME
Üst veya alt püskürtme kolundaki delikler tıkanırsa bulaşık makineniz de çalışmaz. Tıkanmalar aynı zamanda hoş olmayan bulaşık makinesi kokularının da kaynağı olabilir.
Bunları temizlemek için kolları çıkarın, mutfak lavabosunun üzerinde birer birer tutun ve yiyecek parçacıklarını bir kürdan ile yerinden temizleyin. Temiz olduklarından emin olmak için deliklerden su akıtın ve kolları bulaşık makinesine tekrar takın.
BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNİ TEMİZLEME
Zamanla bulaşık makinesinin duvarlarında ve kapısında sabun köpüğü ve kir birikebilir. Bunları sıcak sabunlu su ve bir bez veya sert fırça ile ovalamak büyük bir fark yaratabilir. Bunu yaparken aynı zamanda küf ve mantar birikmesine neden olabilecek rafları ve kapı contalarını da silin.
SİRKE VE KARBONATTAN YARDIM ALIN
Bu doğal ama güçlü temizleyiciler, kötü kokulu bulaşık makinenizde harikalar yaratabilir. Derinlemesine temizleme sürecinin son adımı olarak, kalan kokuları ortadan kaldırmak için biri sirkeyle, diğeri karbonatla olmak üzere iki ayrı döngü çalıştırın.