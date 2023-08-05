Bulaşık makinesini yerleştirirken dikkat edilmesi gerekenler! Lekesiz bulaşıklar için...

Bulaşık makinesinin içerisinde yanlış yerleştirilen bir tabak bile birçok bulaşığınızın lekeli kalmasına neden olabilir. O nedenle adımları doğru takip edip sırasıyla şu şekilde yapmak size her zaman etkili bir sonuç verecektir;

Bıçakları güvenli bir şekilde yerleştirin: Keskin kenarlar yukarı bakacak şekilde bıçakları bulaşık makinesine yerleştirin. Bu şekilde, kaza riskini azaltmış olursunuz ve bıçakların daha iyi temizlenmesini sağlarsınız.

Bulaşıkları doğru şekilde yerleştirin: Büyük tabakları, tencereleri ve tavaları makinenin alt rafına yerleştirin, daha küçük bulaşıkları üst rafa yerleştirin. Büyük eşyaların su püskürtme kolları gibi bulaşık makinesinin çalışmasını engellememesine dikkat edin.

Hassas ve el yapımı eşyaları üst rafa yerleştirin: Düzgün temizlenmelerini sağlamak ve zarar görmelerini engellemek için ince cam, porselen ve el yapımı seramik gibi hassas eşyaları üst rafa koyun.

Plastik eşyaları üst rafa yerleştirin: Plastik kaplar ve kapaklar, alt raf daha yüksek sıcaklık ve basınçla temas ettiği için üst rafa yerleştirilmelidir. Aksi takdirde plastik eşyalarda şekil değişiklikleri olabilir.

Tencerelerin ve tavaların içini doldurun: Tencereler ve tavalar iç içe geçebilecek şekilde yerleştirilebilirler. Ancak alt rafta ve düzgün şekil verilerek konulmalıdır.

Doğru yıkama programına ayarlayın: Makinenizde genellikle farklı yıkama programları vardır. Normal bulaşıklar için standart bir program yeterli olabilirken, çok kirli veya yağlı bulaşıklar için daha yoğun bir program seçebilirsiniz.