Bunaltıcı sıcaklarda yedikçe ferahlatan 'su deposu' besinler

Sıcak havalarda terleme sebebiyle vücutta gereğinden fazla su kaybı başlar. İşte bu süreçte doğru besinleri tüketerek, vücudun su dengesini korumak mümkündür. Aynı zamanda bu besinlerin içerdiği su ve sahip oldukları düşük kaloriler sayesinde, vücudu serinletmeye de yardımcı olurlar.





Az yağlı yoğurt: Düşük yağlı yoğurt, hem ferahlatıcı hem de besleyici bir alternatiftir. Yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirime de yardımcı olur.

Tatlı biber: Yüzde 93-94 oranıyla en fazla sıvı desteği sağlayan besinler arasında yerini alır. Kalorisi oldukça düşüktür. C vitamini açısından zengin olan bu besin, bağışıklık sistemini de desteklemeye yardımcı olur.



Salatalık suyu: Salatalığın içeriğindeki su, vücutta rahatlatıcı bir etki yaratır. Salatalık suyu, az miktarda limon veya nane eklenerek lezzetlendirilebilir.

Karpuz: Bol miktarda su içeren karpuz, sıcak günlerde harika bir ferahlatıcıdır. Serinletici etkisi ve tatlı suyundan dolayı hem susuzluğu gidermeye hem de tatlı bir atıştırmalık olarak tüketmeye uygundur.





Salatalar: Serin, taze sebzelerden yapılan salatalar, su içeriği yüksek olduklarından vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Özellikle marul, salatalık, domates, ve hıyar içeren salatalar, ferahlatıcı bir seçenektir.

Kabak: Sıcak havalarda kalp sağlığını korumaya yardımcı olur, vücudun su ihtiyacını karşılar.





Marul: Fazla güneşe maruz kaldığınızda oluşan vitamin kaybını gidermeye yardımcı olur, son derece serinletici bir yeşilliktir.



Naneli içecekler: Nane, serinletici bir etkisi olan doğal bir bitkidir. Naneli limonata veya naneli ıhlamur gibi içecekler, içerdiği nane ile serinlik hissi verir.