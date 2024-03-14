Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Burun ve dudağı olmadan doğdu! Buzağıyı biberonla besliyor...

Burun ve dudağı olmadan doğdu! Buzağıyı biberonla besliyor...

Ardahan'da, burun ve dudağı eksik olarak doğan buzağı yaşaması için biberonla besleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:40
ABONE OL
BURUN VE DUDAĞI OLMADAN DOĞDU! BUZAĞIYI BİBERONLA BESLİYOR...

Göle ilçesi merkezinde hayvancılıkla uğraşan Adem Kılıç, yeni doğan buzağının burun ve dudaklarının eksik olduğunu fark etti. Annesini emerken zorlanan buzağı biberonla beslenmeye başlandı.

Kılıç, buzağının durumuna şaşırdığını, yaşayıp büyümesi ve sağlığına kavuşması için uğraştığını dile getirerek, "Çocuk gibi bakıyoruz. Biberon ile besliyoruz. Belli bir zamana kadar bu şekilde bakacağız. Şu an çocuktan farkı yok." dedi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emrah Aydın da hayvanın engelli olarak doğduğunu, beslenmesi düzgün yapılırsa yaşayabileceğini belirtti.

SON DAKİKA SON DAKİKA