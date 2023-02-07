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Buz tutmuş araç camları diye bir sorun kalmıyor! Bir gece önce camlara bunu sürerseniz…

Havalar giderek soğudukça yaşam alanlarında da birçok değişim ortaya çıkıyor. Ülkenin birçok bölgesinde ortaya çıkan soğuk hava dalgası, yaşamın birçok noktasında değişimleri beraberinde getiriyor. İşte bunlardan biri olan “camlardaki buzlanmayla” mücadelenin yöntemi

Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:31
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Buz tutmuş araç camları diye bir sorun kalmıyor! Bir gece önce camlara bunu sürerseniz…

Sabahları uyandığnızda arabalarınızın camlarındaki buzu çözmekle uğrşamamak için birkaç pratik yöntem bulunuyor. Üstelik otomobile zarar vermeden buz sorunuyla ilgili problemlerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

ÖN CAMIN DONMASINI NASIL DURDURABİLİRSİNİZ?

  • Büyük bir ısı düşüşünden önceki gece camlarınıza ve ön camınıza çiğ soğan sürün. Bu garip ipucu, camın üzerinde buz oluşmasını engelleyecektir.
  • Ön camınızı lastik banyo paspasları veya bir çarşafla örtün. Yerinde tutmak için ön cam sileceklerinizi kullanın.
  • Silecekler donuyorsa, onları sirkeyle ovun. Bu yöntem, pencereye yapışmalarını önler.
  • Hayatınızı kolaylaştırmak için önceki gece buz çözücü de kullanabilirsiniz.

Bonus ipucu: Bir gece önceden yan aynalarınızı taşıma çantalarıyla kapatın ve donmalarını önlemek için lastik bantlarla sabitleyin.

YAPMAMANIZ GEREKENLER:

  • Çok ince olduğu ve donarak ön cama yapışabileceği için gazete kullanmayın.
  • Kaynar su veya kazıyıcı kullanmayın. Sıcak su da donabilir ve kazıyıcı ekranınızı çizebilir.

Tüm camlar temizlenene kadar aracınızı sürmeyin. Aynı şekilde, buzlanma beklendiğinde silecekleri 'otomatik' konumunda bırakmamak da unutulmamalıdır. Silecekler cama yapışırsa silecek motoru hasar görebilir. Ancak donmuş silecekleri zorla camdan silmemelisiniz.

Buğulanmış camları temizlemek söz konusu olduğunda, ellerinizi kullanmayın. Yağlı lekeler bırakabilir ve bir yüzük camı çizebilir. Gerekirse tüy bırakmayan mikrofiber bir bez kullanın. Aynı şekilde, aracınızın klimasını da kullanabilirsiniz, çünkü bu havanın kurumasına ve soğuk cam buğusunun önlenmesine yardımcı olacaktır.

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