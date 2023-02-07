Buz tutmuş araç camları diye bir sorun kalmıyor! Bir gece önce camlara bunu sürerseniz…

Sabahları uyandığnızda arabalarınızın camlarındaki buzu çözmekle uğrşamamak için birkaç pratik yöntem bulunuyor. Üstelik otomobile zarar vermeden buz sorunuyla ilgili problemlerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.
ÖN CAMIN DONMASINI NASIL DURDURABİLİRSİNİZ?
Bonus ipucu: Bir gece önceden yan aynalarınızı taşıma çantalarıyla kapatın ve donmalarını önlemek için lastik bantlarla sabitleyin.
YAPMAMANIZ GEREKENLER:
Tüm camlar temizlenene kadar aracınızı sürmeyin. Aynı şekilde, buzlanma beklendiğinde silecekleri 'otomatik' konumunda bırakmamak da unutulmamalıdır. Silecekler cama yapışırsa silecek motoru hasar görebilir. Ancak donmuş silecekleri zorla camdan silmemelisiniz.
Buğulanmış camları temizlemek söz konusu olduğunda, ellerinizi kullanmayın. Yağlı lekeler bırakabilir ve bir yüzük camı çizebilir. Gerekirse tüy bırakmayan mikrofiber bir bez kullanın. Aynı şekilde, aracınızın klimasını da kullanabilirsiniz, çünkü bu havanın kurumasına ve soğuk cam buğusunun önlenmesine yardımcı olacaktır.