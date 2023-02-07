Buz tutmuş araç camları diye bir sorun kalmıyor! Bir gece önce camlara bunu sürerseniz…

Tüm camlar temizlenene kadar aracınızı sürmeyin. Aynı şekilde, buzlanma beklendiğinde silecekleri 'otomatik' konumunda bırakmamak da unutulmamalıdır. Silecekler cama yapışırsa silecek motoru hasar görebilir. Ancak donmuş silecekleri zorla camdan silmemelisiniz.

Buğulanmış camları temizlemek söz konusu olduğunda, ellerinizi kullanmayın. Yağlı lekeler bırakabilir ve bir yüzük camı çizebilir. Gerekirse tüy bırakmayan mikrofiber bir bez kullanın. Aynı şekilde, aracınızın klimasını da kullanabilirsiniz, çünkü bu havanın kurumasına ve soğuk cam buğusunun önlenmesine yardımcı olacaktır.