Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! 3 adımda tertemiz oluyor…

Buzdolabını nasıl ve hangi aralıklarla temizlemeniz gerektiği bilinmesi gereken detayların başında geliyor. İşte buzdolabı temizliğine dair her şey…
BUZDOLABI NE ZAMAN TEMİZLENMELİ?
YİYECEKLER BOZULDUĞUNDA
Buzdolabının çeşitli alanları yerleştirilen ürünlere göre farklılık göstermektedir. Yiyeceklerin üzerinde bulunan son kullanma tarihi sizin için yol gösterici olacaktır. Küflenmiş, renk değiştiren veya kötü koku yayan yiyecekler tüketilmemelidir. Bozulmuş yiyecekleri attıktan sonra , bakterilerin yayılmasını önlemek için yiyeceklerin bulunduğu alanları sıcak, sabunlu suyla silmek gerekmektedir.
BİR DÖKÜLME VEYA SIZINTI OLDUĞUNDA
Yanlış saklanan yiyecekler dökülmelere veya sızıntılara neden olabilir. Bu durum buzdolabının etkilenen bölgelerinin tamamının temizlenmesi gerektirir. Çiğ et veya kümes hayvanı ürünlerini saklarken özellikle dikkat gösterin, çünkü bu gıdalardan kaynaklı herhangi bir sızıntı, zararlı bakterilerin buzdolabınızdaki diğer yiyeceklere de yayılmasına neden olabilir. Örneğin, buzdolabınızda çiğ tavuk veya bifteğin sızdığını fark ederseniz, etkilenen bölgeyi ılık, sabunlu suyla iyice temizleyin. Temizleme işlemini tamamlamak için rafı veya çekmeceyi de çıkarmayı ihmal etmeyin.
DÜZENLİ OLARAK ELDEN GEÇİRMEK
Dondurucu 0 veya daha düşük bir dereceye ayarlanmalıdır. Dondurulmuş yiyecekler soğutulmuş yiyeceklerden çok daha uzun bir raf ömrüne sahiptir, ancak uzun süreler dondurucuda saklanan yiyeceklerin kalitesi bir süre sonra bozulmaya başlar. Bu nedenle buzdolabı ve buzlukta bulunan yiyecekler düzenli olarak elden geçirilmeli ve ayıklanmalıdır.
BUZDOLABI NASIL TEMİZLENİR?
Buzdolabınızı ne zaman temizleyeceğini kadar nasıl temizleyeceğiniz de önemli.
Öncelikle tüm raflar, sebzelikleri ve tepsileri çıkarın. Bunları sıcak su ve deterjan (bulaşık deterjanı gibi) ile iyice yıkayın. 1 yemek kaşığı kokusuz, sıvı klorlu çamaşır suyunu bir şişe suda karıştırarak bir sanitize edici solüsyon hazırlayın ve tüm malzemeleri bu karışımda durulayın.
Kapı ve conta (kapı contası) dahil olmak üzere buzdolabının ve derin dondurucunun iç duvarları sıcak su ve karbonat ile yıkayın. Daha sonra, her şeyi ilk adımdaki gibi aynı sanitize edici solüsyonla durulayın.
Son olarak, hava sirkülasyonu sağlamak için kapıyı yaklaşık 15 dakika açık bırakın ve buzdolabınız tekrar kullanıma hazır.