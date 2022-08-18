Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! 3 adımda tertemiz oluyor…

Dondurucu 0 veya daha düşük bir dereceye ayarlanmalıdır. Dondurulmuş yiyecekler soğutulmuş yiyeceklerden çok daha uzun bir raf ömrüne sahiptir, ancak uzun süreler dondurucuda saklanan yiyeceklerin kalitesi bir süre sonra bozulmaya başlar. Bu nedenle buzdolabı ve buzlukta bulunan yiyecekler düzenli olarak elden geçirilmeli ve ayıklanmalıdır.

Buzdolabınızı ne zaman temizleyeceğini kadar nasıl temizleyeceğiniz de önemli.

Öncelikle tüm raflar, sebzelikleri ve tepsileri çıkarın. Bunları sıcak su ve deterjan (bulaşık deterjanı gibi) ile iyice yıkayın. 1 yemek kaşığı kokusuz, sıvı klorlu çamaşır suyunu bir şişe suda karıştırarak bir sanitize edici solüsyon hazırlayın ve tüm malzemeleri bu karışımda durulayın.

Kapı ve conta (kapı contası) dahil olmak üzere buzdolabının ve derin dondurucunun iç duvarları sıcak su ve karbonat ile yıkayın. Daha sonra, her şeyi ilk adımdaki gibi aynı sanitize edici solüsyonla durulayın.

Son olarak, hava sirkülasyonu sağlamak için kapıyı yaklaşık 15 dakika açık bırakın ve buzdolabınız tekrar kullanıma hazır.