Buzlukta unuttuğunuz kıymayı dakikalar içinde çözdüren efsane yöntem! İşte mutfakta hayat kurtaran pratik bilgi…

Normal şartlarda eti uzun süre oda sıcaklığında bekleterek etin çözülmesini bekliyoruz ancak bu yöntem zaman açısından bazen bizleri zor duruma sokuyor olabilir. Gelin beraber sizler için derlediğimiz son derece sağlıklı ve pratik yöntemi inceleyelim.

ETİ SAKIN BU ŞEKİLDE ÇÖZDÜRMEYİN!

Et çözdürmek dendiğinde akla ilk sıcak suyun içerisinde bekletmek geliyor olabilir ancak, bu yöntem doğru değildir.

Eğer eti bu şekilde çözdürmeye çalışırsanız; dış kısmını pişirir ve iç kısmının da bakterilenmesine neden olursunuz.

Bazıları ise eti buzluktan çıkarmayı unutup son anda buz halindeyken pişirmeye çalışabilir. Bu durum da oldukça yanlıştır.

PEKİ, EN HIZLI VE EN DOĞRU ET ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ NEDİR?

Eti sıcak suda bekletmek doğru değil, etin dış kısmının pişmesine ve içten bakterilenmesine neden oluruz.

Metal bir tencerenin içerisine ılık su ile doldurun.

Pişirme tepsisinin üzerine buzluktan çıkarmış olduğunuz eti yerleştirin ve üzerine içi su dolu tencereyi yerleştirin.

Etin fazlalığına göre çözünme süresi değişiklik gösterebilir.

NEDEN BU YÖNTEMİ DENEMELİSİNİZ?

Bu yöntemin ideal olmasının birkaç nedeni var.

İlk olarak içi ılık su dolu tencerenin ete yapmış olduğu baskıdan dolayı buzun hızlı çözünmesine yardımcı olacaktır.

İkincisi ise metal tencerenin ısıyı daha iyi iletmesidir. Yalnız sıcak su değil ılık su koymalısınız.