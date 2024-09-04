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Buzlukta unuttuğunuz kıymayı dakikalar içinde çözdüren efsane yöntem! İşte mutfakta hayat kurtaran pratik bilgi…

Et yemeği yapmak istediniz ancak, buzluktan çıkarmayı unuttunuz. Bu aşamada sakin olmalı ve etin hızlı çözünmesi için sağlıksız yöntemlere başvurmamalısınız. Peki, eti çözdürmek için sağlıklı ve en uygun yöntem hangisidir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin çünkü sizler için eti en hızlı ve en sağlıklı şekilde nasıl çözdürmeniz gerektiğini derledik…

Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:43
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BUZLUKTA UNUTTUĞUNUZ KIYMAYI DAKİKALAR İÇİNDE ÇÖZDÜREN EFSANE YÖNTEM! İŞTE MUTFAKTA HAYAT KURTARAN PRATİK BİLGİ…

Normal şartlarda eti uzun süre oda sıcaklığında bekleterek etin çözülmesini bekliyoruz ancak bu yöntem zaman açısından bazen bizleri zor duruma sokuyor olabilir. Gelin beraber sizler için derlediğimiz son derece sağlıklı ve pratik yöntemi inceleyelim.

ETİ SAKIN BU ŞEKİLDE ÇÖZDÜRMEYİN!

Et çözdürmek dendiğinde akla ilk sıcak suyun içerisinde bekletmek geliyor olabilir ancak, bu yöntem doğru değildir.

Eğer eti bu şekilde çözdürmeye çalışırsanız; dış kısmını pişirir ve iç kısmının da bakterilenmesine neden olursunuz.

Bazıları ise eti buzluktan çıkarmayı unutup son anda buz halindeyken pişirmeye çalışabilir. Bu durum da oldukça yanlıştır.

PEKİ, EN HIZLI VE EN DOĞRU ET ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ NEDİR?

Eti sıcak suda bekletmek doğru değil, etin dış kısmının pişmesine ve içten bakterilenmesine neden oluruz.

Metal bir tencerenin içerisine ılık su ile doldurun.

Pişirme tepsisinin üzerine buzluktan çıkarmış olduğunuz eti yerleştirin ve üzerine içi su dolu tencereyi yerleştirin.

Etin fazlalığına göre çözünme süresi değişiklik gösterebilir.

NEDEN BU YÖNTEMİ DENEMELİSİNİZ?

Bu yöntemin ideal olmasının birkaç nedeni var.

İlk olarak içi ılık su dolu tencerenin ete yapmış olduğu baskıdan dolayı buzun hızlı çözünmesine yardımcı olacaktır.

İkincisi ise metal tencerenin ısıyı daha iyi iletmesidir. Yalnız sıcak su değil ılık su koymalısınız.

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