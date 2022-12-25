Çamaşır makinenizde bir daha kimyasal kullanmayacaksınız! Yöntemi ise bu şişede...

Yumuşatıcılar, uzun yıllardır çamaşır yıkama sürecinde vazgeçilmezlerden biri. Yoğun kokusunun yanı sıra aslında alerjen içerebilecek birçok kimyasalı da bünyesinde barındırması birçok insanı daha doğal yollar arama noktasına itiyor. Peki buradaki alternatif nedir? Evet, sirke. Sirke sayesinde hem tamamen doğal hem de yumuşacık çamaşırlara sahip olabilirsiniz. İşte yumuşatıcı yerine sirke kullanmanın avantajları…
TAHRİŞ RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR
Çamaşırlarda kullanılan yoğun yumuşatıcı, mükemmel kokmasını sağlasa da aslında birçok kişinin cildinde tahrişe neden olabilir. Fakat sirke, tamamen doğal içeriği sayesinde kaşıntıya ve tahrişe neden olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Hassas bir cildiniz varsa kullanabilir veya bebeğiniz için en güvenli tercih olarak sirkeyi tercih edebilirsiniz.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KİRECİ SÖKÜYOR
Sirke, çok yönlü bir ürün olarak yalnızca çamaşırlarınızda değil çamaşır makinenizde de oldukça büyük etkiler oluşturabilir. Kireç oluşumunu azaltarak çamaşır makinenizin aksamlarını koruyarak kullanım süresini uzatır. Üstelik çamaşır makinesinde nem nedeniyle ortaya çıkan kötü kokulardan kurtulmanızı da sağlar.
DAHA AZ ELEKTRİKLENME
Özellikle kış aylarında, kazaklar ve hırkalarda ortaya çıkan statik elektrik, saçların elektriklenmesine ve neredeyse tüm gün uğraştığınız o görünümü bozmaya neden olabilir. Fakat çamaşırlarınızı yumuşatıcı yerine sirkeyle yıkayarak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun sebebi ise; sirkenin asit oranının giysilerdeki statik elektriği azaltmasıdır.
RENKLERİ KORUR
Sadece giysilerinizi yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda kıyafetlerinizin rengini de korumasını sağlayan sirke, en sevdiğiniz tüm kıyafetleri uzun süre boyunca aynı renk tonunda giymenizi sağlar. Siyah pantolonlarınızın renk solma sorunu ile artık çok daha az uğraşırsınız. Böylece tüm canlı renkler ile gardırobunuzda birkaç kez giyilmiş ve kenara atılmış giysiler biriktirmek zorunda kalmazsınız.
DAHA AZ ZARAR VERİR
Tüm bu etkilerinin yanı sıra; en büyük nedeni doğal olmasıdır. Bu nedenle suya girdiğinde çok daha az zarar verir. Suya girdiğinde herhangi bir kimyasal salınımında bulunmadığı için çevreyi kirletmez ve çok daha uzun süre güvenli bir doğada yaşama ihtimalini artırır.
DOZAJ VE KOKU
Sirkenin kokusunu muhteşem bulmuyor olabilirsiniz. Fakat aynı zamanda kolay çıkan bir kokuya sahip olması, bu riski ortadan kaldıracaktır. Çamaşırlar kuruduktan sonra keskin koku hızla ortadan kalkacaktır. Ayrıca çamaşırlarınız için çok yoğun kullanmanıza gerek olmayan sirke, koku oranında da düşüklük sağlayacaktır. Eğer suyunuz yoğun bir sertliğe sahipse yaklaşık bir kahve fincanı sirke kullanabilirsiniz. Daha yumuşak bir su yapısı kullanıyorsanız bir yemek kaşığı sirke yeterli olacaktır.