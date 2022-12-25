Çamaşır makinenizde bir daha kimyasal kullanmayacaksınız! Yöntemi ise bu şişede...

DAHA AZ ELEKTRİKLENME Özellikle kış aylarında, kazaklar ve hırkalarda ortaya çıkan statik elektrik, saçların elektriklenmesine ve neredeyse tüm gün uğraştığınız o görünümü bozmaya neden olabilir. Fakat çamaşırlarınızı yumuşatıcı yerine sirkeyle yıkayarak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun sebebi ise; sirkenin asit oranının giysilerdeki statik elektriği azaltmasıdır.

RENKLERİ KORUR Sadece giysilerinizi yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda kıyafetlerinizin rengini de korumasını sağlayan sirke, en sevdiğiniz tüm kıyafetleri uzun süre boyunca aynı renk tonunda giymenizi sağlar. Siyah pantolonlarınızın renk solma sorunu ile artık çok daha az uğraşırsınız. Böylece tüm canlı renkler ile gardırobunuzda birkaç kez giyilmiş ve kenara atılmış giysiler biriktirmek zorunda kalmazsınız.