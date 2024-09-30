Çamaşır makinesinde çeken kazağı eski haline döndürüyor! Suyun içine eklendiğinde ilk günkü gibi yapıyor…

Uzmanların ifadelerine göre sıklıkla tercih ettiğimiz ve severek kullandığımız kazakları saklama ve yıkama konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Konu ile ilgili konuşan örme giyim tasarımcısı Jan Yalchin kazakların nasıl yıkanması ve nasıl saklanması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

ASKIYA ASMAYIN

Yalchin, kazaklarınızı askıya asmamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Bunun nedeni ise, kumaş aşağı doğru çekileceği için şeklinde bozulma meydana gelebilir. Bu durum özellikle de ağır örgüler için geçerli.

Kazakları askıya asmak yerine katlayarak çekmeceye yerleştirebileceğinizi ifade eden Yalnchin, çekmeceye yerleştirirken de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Çekmeceye düz ve eşit ağırlıklı bir şekilde yerleştirilmeli aksi durumda katlama çizgileri belli olur ve bu durum kazaklarınızda kırışıklıklara yol açabilir.

YIKARKEN DİKKAT

Uzmanlar, kazakların çok fazla yıkanmasının hasara neden olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Kazaklarınızı doğrudan çamaşır makinesine atmak yerine elde yıkayabileceğinizi ifade eden uzmanlar bu durumun kazağın yumuşaklığını da koruyacağını açıkladılar.

İlk olarak ılık su ve hafif deterjanlı bir karışım içerisine 10-15 dakika kazağınızı bekletin ardından nazik hareketler ile elinizde yıkayın.

Duruladıktan sonra ise kurumaya bırakın.

MAKİNEDE ÇEKEN KAZAK NASIL ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜRÜLÜR?

Kazağınız ya da hırkanızı çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra çektiğinizi fark ettiniz. Bu durum sonucunda endişe etmenize gerek yok çünkü çözümü oldukça pratiktir.

İlk olarak bir yemek kaşığı yumuşatıcı ya da saç kremini ılık suyun içerisine ekleyin.

Hazırladığınız karışımın içerisine kazak ve hırkanızı ekleyin ardından 30 dakika bekletin ve temiz su ile durulayın.

Kullanmış olduğunuz yumuşatıcı kazağınızdaki liflerin gevşemesine yardımcı olur ve çeken kazağınızı tekrar eski haline geri döndürür.